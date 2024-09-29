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Король Чарльз почтил память звезды "Гарри Поттера"

29 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Король Чарльз почтил память звезды "Гарри Поттера"
Король Чарльз. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни в больнице. Знаменитость была известна ролью профессора Минервы МакГонагалл в фильме "Гарри Поттер".

Король Чарльз высказаля об утрате звезды в социальной сети.

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Король Великобритании Чарльз и королева Камилла почтили память актрисы Мэгги Смит.

 

Король Чарльз и Мэгги Смит
Король Чарльз и Мэгги Смит. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

 

Актриса ушла из жизни в возрасте 89 лет. Монарх подписал послание "Чарльз Р", используя свою королевскую подпись.

"Мы с супругой были глубоко огорчены, узнав о смерти дамы Мэгги Смит. Поскольку занавес опускается над национальным достоянием, мы присоединяемся ко всем людям во всем мире, чтобы вспомнить с самым искренним восхищением и привязанностью ее многочисленные замечательные выступления и ее тепло и остроумие, которые излучала как на сцене, так и вне ее", — сказал Чарльз.

Известная актриса и дважды лауреат премии "Оскар" была хорошо известна благодаря исполнению роли профессора Минервы Макгонегел во франшизе о Гарри Поттере, а также Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

Напомним, скончался украинский актер Валерий Бассель. Ранее Эмма Уотсон прокомментировала смерть коллеги.

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