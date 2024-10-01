Свадьба принцессы Беатрис. Фото: Instagram/edomapellimozzi

В британской королевской семье ожидается пополнение. Дочь брата короля Чарльза III, принца Эндрю, 36-летняя принцесса Беатрис беременна вторым ребенком.

Об этом в своих соцсетях сообщила королевская семья.

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Для дочери принца Эндрю ребенок станет вторым, а для его 40-летнего мужа, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци — третьим. Еще в 2011 году от бывшей девушки у него родился сын Кристофер, сейчас живущий с новой семьей отца. В 2021-м в браке с Беатрис родилась их дочь Сиенна. Пара сыграла свадьбу за год до этого.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что в начале весны они ждут второго общего ребенка, который станет братом и сестрой для восьмилетнего Вулфа и трехлетней Сиены. Его Величество Король был проинформирован, и обе семьи рады этой новости", — говорится в заявлении Букингемского дворца.

Будущий сын или дочь принцессы отодвинут младшую сестру Беатрис, 34-летнюю принцессу Евгению, на 12 место в очереди на престол. Первым в очереди является принц Уэльский, Уильям.

Беатрис известна своими теплыми отношениями с его женой, Кейт Миддлтон. Принца Уильяма она активно поддерживала во время лечения принцессы Уэльской от рака.

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