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Кейт Миддлтон возвращается к исполнению королевских обязанностей — фото

3 октября 2024 07:00
Виталий Ковальчук - Редактор
Кейт Миддлтон провела важную встречу в Виндзорском замке
Принц и принцесса Уэльские с подданными в Виндзорском замке. Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Виталий Ковальчук - Редактор

После окончания лечения рака принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу, принцу Уильяму, на одной из церемоний в Виндзорском замке. Это стало первым публичным исполнением Кейт Миддлтон королевских обязанностей за последнее время.

Об этом сообщает издание Hello.

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Церемонию инвеституры в Виндзорском замке проводил преимущественно принц Уильям, который является первым в очереди на британский трон. Это ритуальная церемония, символизирующая акт передачи земельного владения, собственности или должности от сеньора к вассалу в обмен на его верность.

После ее завершения принц и принцесса Уэльские встретились с 16-летней фотографией Лиз Хаттон, у которой в январе диагностировали редкую и агрессивную форму рака. К девушке присоединились ее мать Вики Робанья, отчим Аарон и брат Матео. На одном из снимков Кейт Миддлтон обняла Лиз Хаттон.

Этот снимок является первой официальной фотографией принцессы Уэльской после того, как она подтвердила, что возвращается к работе после окончания курса химиотерапии. До этого Кейт Миддлтон появлялась на теннисном турнире Уимблдон. Также принцесса Уэльская проводила встречи, однако они были без внимания общественности.

Напомним, ранее мы писали, что племянница короля Чарльза, принцесса Беатрис, беременна вторым ребенком. Также мы рассказывали, что эксперт по языку тела объяснил поведение супруги принца Гарри, Меган Маркл.

Кейт Миддлтон рак принц Уильям королевская семья Великобритания

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