Кейт Миддлтон провела важную встречу в Виндзорском замке

Принц и принцесса Уэльские с подданными в Виндзорском замке. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

После окончания лечения рака принцесса Уэльская присоединилась к своему мужу, принцу Уильяму, на одной из церемоний в Виндзорском замке. Это стало первым публичным исполнением Кейт Миддлтон королевских обязанностей за последнее время.

Об этом сообщает издание Hello.

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Церемонию инвеституры в Виндзорском замке проводил преимущественно принц Уильям, который является первым в очереди на британский трон. Это ритуальная церемония, символизирующая акт передачи земельного владения, собственности или должности от сеньора к вассалу в обмен на его верность.

После ее завершения принц и принцесса Уэльские встретились с 16-летней фотографией Лиз Хаттон, у которой в январе диагностировали редкую и агрессивную форму рака. К девушке присоединились ее мать Вики Робанья, отчим Аарон и брат Матео. На одном из снимков Кейт Миддлтон обняла Лиз Хаттон.

Этот снимок является первой официальной фотографией принцессы Уэльской после того, как она подтвердила, что возвращается к работе после окончания курса химиотерапии. До этого Кейт Миддлтон появлялась на теннисном турнире Уимблдон. Также принцесса Уэльская проводила встречи, однако они были без внимания общественности.

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