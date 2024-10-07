Скандал з P. Diddy — матір прокоментувала арешт сина

Американський музичний продюсер та репер P. Diddy. Фото: Reuters

Мати репера P. Diddy Дженіс Смоллз Комбс підтримала сина, якого нині звинувачують у торгівлі людьми та насильстві. Вона не вірить у все те, що нині пишуть про її дитину світові ЗМІ.

Про це вона розповіла виданню Page Six.

Читайте також:

Матір P. Diddy про сина

Мати лауреата "Греммі" заявила, що їй боляче бачити, як її сина судять "за наратив, створений з брехні", та додала, що звинувачення проти репера "мотивовані тими, хто шукає фінансової вигоди, а не правосуддя".

"Бути свідком того, що виглядає як публічний самосуд над моїм сином до того, як у нього з'явилася можливість довести свою невинність, — це занадто нестерпний біль. Як і кожна людина, мій син заслуговує на свій день у суді, щоб нарешті висловити свою позицію і довести свою невинуватість", — сказала Дженіс Смоллз Комбс.

Крім того, Дженіс підкреслила, що "неправдиві звинувачення в насильстві" заважають карати справжніх злочинців. Мати P. Diddy також заявила, що федеральний уряд використовує "брехню" проти її сина, щоб "переслідувати" його.

Нагадаємо, P. Diddy був заарештований 16 вересня на Мангеттені. Його звинувачують у торгівлі людьми, насильстві та шахрайстві. Музикант відкинув усі висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, чому фанати звинуватили у смерті Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy та Jay-Z. А також стали відомі нові деталі вечірок заарештованого репера P.Diddy.