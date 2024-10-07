Скандал с P. Diddy – мать прокомментировала арест сына

Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

Мать рэпера P. Diddy Дженис Смоллз Комбс поддержала сына, которого обвиняют в торговле людьми и насилии. Она не верит во все то, что сейчас пишут о ее ребенке мировые СМИ.

Об этом она рассказала изданию Page Six.

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Мать P. Diddy о сыне

Мать лауреата "Грэмми" заявила, что ей больно видеть, как ее сына судят "за нарратив, созданный из лжи", и добавила, что обвинения против рэпера "мотивированы теми, кто ищет финансовую выгоду, а не правосудие".

"Быть свидетелем того, что выглядит как публичный самосуд над моим сыном до того, как у него появилась возможность доказать свою невиновность, — это слишком невыносимая боль. Как и каждый человек, мой сын заслуживает своего дня в суде, чтобы наконец выразить свою позицию и доказать свою невиновность", — сказала Дженис Смоллз Комбс.

Кроме того, Дженис подчеркнула, что "ложные обвинения в насилии" мешают наказывать настоящих преступников. Мать P. Diddy также заявила, что федеральное правительство использует "ложь" против ее сына, чтобы "преследовать" его.

Напомним, P. Diddy был арестован 16 сентября на Манхеттене. Его обвиняют в торговле людьми, насилии и мошенничестве. Музыкант отверг все предъявленные против него обвинения.

Напомним, почему фанаты обвинили в смерти Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z. А также стали известны новые детали вечеринок арестованного рэпера P.Diddy.