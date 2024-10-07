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Он не монстр — мать P. Diddy заступилась за сына на фоне обвинений в насилии

7 октября 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал с P. Diddy – мать прокомментировала арест сына
Американский музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Мать рэпера P. Diddy Дженис Смоллз Комбс поддержала сына, которого обвиняют в торговле людьми и насилии. Она не верит во все то, что сейчас пишут о ее ребенке мировые СМИ.

Об этом она рассказала изданию Page Six.

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Мать лауреата "Грэмми" заявила, что ей больно видеть, как ее сына судят "за нарратив, созданный из лжи", и добавила, что обвинения против рэпера "мотивированы теми, кто ищет финансовую выгоду, а не правосудие".

"Быть свидетелем того, что выглядит как публичный самосуд над моим сыном до того, как у него появилась возможность доказать свою невиновность, — это слишком невыносимая боль. Как и каждый человек, мой сын заслуживает своего дня в суде, чтобы наконец выразить свою позицию и доказать свою невиновность", — сказала Дженис Смоллз Комбс.

Кроме того, Дженис подчеркнула, что "ложные обвинения в насилии" мешают наказывать настоящих преступников. Мать P. Diddy также заявила, что федеральное правительство использует "ложь" против ее сына, чтобы "преследовать" его.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mizz Information (@mizzinformation)

Напомним, P. Diddy был арестован 16 сентября на Манхеттене. Его обвиняют в торговле людьми, насилии и мошенничестве. Музыкант отверг все предъявленные против него обвинения.

Напомним, почему фанаты обвинили в смерти Майкла Джексона Бейонсе, P. Diddy и Jay-Z. А также стали известны новые детали вечеринок арестованного рэпера P.Diddy.

скандал дети семья зарубежные звезды P. Diddy

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