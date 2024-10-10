Бейонсе и Jay-Z продолжают жить счастливо на фоне скандала вокруг их друга P. Diddy

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Певица Бейонсе вместе со своим мужем рэпером Jay-Z показалась на людях. Это первый выход после скандала с арестом их совместного друга и музыкального продюсера P. Diddy.

Фотографии звезда выложила в Instagram.

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Бейонсе, как обычно, появилась на публике в страстном образе. Она надела платье-пиджак с глубоким декольте и пальто в принт. Рядом с ней в более сдержанном костюме позировал ее супруг Jay-Z.

Парочка приехала на конную гонку и изрядно повеселилась. Ощущение, будто они вообще не беспокоятся об уголовном деле против их товарища и собственной репутации. Теории заговора не наложили на их красивые лица ни тени печали.

Бейонсе развлекается с Jay-Z. Фото: instagram/beyonce

Напомним, мы рассказывали о теории заговора об убийствах звезд, в котором участвует Бейонсе, Jay-Z и P. Diddy. Также адвокаты арестованного рэпера уже трижды пытались добиться, чтобы его выпустили под залог.