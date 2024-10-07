Бейонсе втрачає мільйони підписників через теорію змови навколо P. Diddy — подробиці

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

У соцмережах ретельно стежили, як Бейонсе реагує на скандал навколо її близького друга P. Diddy. Зокрема, помітили, що підписників у зірки все меншає.

Редакція Новини.LIVE ділиться деталями.

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Від Бейонсе відписуються фанати через теорію змови

До скандалу з репером P. Diddy популярна співачка Бейонсе мала 320 млн підписників в Instagram. Нині ж зірка має 315. За даними сайту Social Blade, що відстежує аналітику соціальних мереж, кількість фоловерів почала падати з березня цього року. Приблизно після обшуків у будинку репера.

Однак Бейонсе тепер недолюблюють не лише через дружбу з P. Diddy, якого звинувачують у сексуальному насильстві, рекруті та сутенерстві, а й через ймовірну причетність до вбивства зірок. В інтернеті поширюють теорію змови. Люди посилаються на пісню Джей Коула She Knows. У ній йдеться про вбивство конкурентів співачки Aaliyah, Left Eye і Майкла Джексона.

Інстаграм Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Нагадаємо, чому фанати звинувачують співачку Бейонсе у смерті Майкла Джексона. Також ми розповідали, як зірка залякала світових зірок та до чого тут Grammy. Раніше Бейонсе телефоном зізналась, чи брала участь у "білих вечірках" репера P. Diddy, якого звинувачують у сексуальному насильстві.