Бейонсе теряет миллионы подписчиков из-за теории заговора вокруг P. Diddy — подробности

Американская певица Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

В соцсетях тщательно следили, как Бейонсе реагирует на скандал вокруг ее близкого друга P. Diddy. В частности, заметили, что подписчиков у звезды становится все меньше.

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До скандала с репером P. Diddy у популярной певицы Бейонсе было 320 млн подписчиков в Instagram. Сейчас же их стало 315. По данным сайта Social Blade, отслеживающего аналитику социальных сетей, количество фолловеров начало падать с марта этого года. Приблизительно после обысков в доме репера.

Однако Бейонсе теперь недолюбливают не только из-за дружбы с P. Diddy, обвиняемого в сексуальном насилии, рекруте и сутенерстве, но и из-за вероятной причастности к убийству звезд. В Интернете распространяют теорию заговора. Люди ссылаются на песню Джей Коула She Knows. В ней говорится об убийстве конкурентов певицы Aaliyah, Left Eye и Майкла Джексона.

Инстаграм Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Напомним, почему фанаты обвиняют певицу Бейонсе в смерти Майкла Джексона. Также мы рассказывали, как звезда запугала мировых звезд и при чем здесь Grammy. Ранее Бейонсе по телефону призналась, участвовала ли в "белых вечеринках" рэпера P. Diddy, обвиняемого в сексуальном насилии.