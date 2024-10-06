Бейонсе хоче отримати премію "Ґреммі" в категорії кантрі

Співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

В мережі ширяться чутки, що нібито американські музичні виконавці Бейонсе, її чоловік Jay-Z та P. Diddy (який зараз піл вартою через звинувачення у насильстві) усували конкурентів в шоу-бізнесі. І, мовляв, таким чином стали впливовими та титулованими. Бейонсе, яка є рекордсменкою за кількістю нагород премії "Ґреммі", хоче отримати статуетку в новій для себе категорії.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Бейонсе хоче "Ґреммі" за кантрі-альбом

Титулована артистка подала свій альбом Cowboy Carter на премію "Ґреммі" в категорії кантрі. 43-річна співачка презентувала свою восьму студійну платівку в березні цього року. До цього Бейонсе переважно подавала заявки своїх альбомів в стилістиці RnB та поп.

Це друга спроба підкорити категорію, з якої свого часу розпочинала її конкурентка, Тейлор Свіфт. Раніше Бейонсе подала свій трек Daddy Lessons 2016 року з хітового Lemonade у категорії кантрі, але він не був номінований.

Заявка Cowboy Carter на "Ґреммі" надійшла після того, як Бейонсе не отримала жодної номінації від CMA Awards, а також не перемогла серед 12 номінацій на People's Choice Country Awards минулого тижня.

Бейонсе, яка виграла 32 статуетки "Ґреммі" у 88 номінаціях за кар’єру, ніколи не була номінована в кантрі. Втім, на тлі обговорення теорій змов, що багато артистів боялися Бейонсе та Jay-Z та віддавали свої перемоги їм, або принаймні згадували у своїх промовах, кількість номінацій артистки цього року на "Ґреммі" залишається під питанням.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи була Бейонсе на "білих вечірках" P. Diddy. Також ми розповідали, що Бейонсе у золоті похизувалась сміливим декольте в рекламі алкоголю.