Бейонсе хочет получить премию "Грэмми" в категории кантри

Певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

В сети распространяются слухи, что, якобы, американские музыкальные исполнители Бейонсе, ее муж Jay-Z и P. Diddy (который сейчас под стражей из-за обвинений в насилии) устраняли конкурентов в шоу-бизнесе. И, якобы, таким образом стали влиятельными и титулованными. Бейонсе, являющаяся рекордсменкой по количеству наград премии "Грэмми", хочет получить статуэтку в новой для себя категории.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Титулованная артистка подала свой альбом Cowboy Carter на премию "Грэмми" в категории кантри. 43-летняя певица представила свою восьмую студийную пластинку в марте этого года. До этого Бейонсе преимущественно подавала заявки своих альбомов в стилистике RnB и поп.

Это вторая попытка покорить категорию, с которой в свое время начинала ее конкурентка, Тейлор Свифт. Ранее Бейонсе представила свой трек Daddy Lessons 2016 года с хитового Lemonade в категории кантри, но он не был номинирован.

Заявка Cowboy Carter на "Грэмми" поступила после того, как Бейонсе не получила ни одной номинации от CMA Awards, а также не победила среди 12 номинаций на People's Choice Country Awards на прошлой неделе.

Бейонсе, выигравшая 32 статуэтки "Грэмми" в 88 номинациях за карьеру, никогда не была номинирована в кантри. Впрочем, на фоне обсуждения теорий заговоров, что многие артисты боялись Бейонсе и Jay-Z и отдавали свои победы им, или по крайней мере упоминали в своих речах, количество номинаций артистки в этом году на "Грэмми" остается под вопросом.

Напомним, ранее мы писали, была ли Бейонсе на "белых вечеринках" P. Diddy. Также мы рассказывали, что Бейонсе в золоте похвасталась смелым декольте в рекламе алкоголя.