Бейонсе у золоті похизувалась сміливим декольте в рекламі алкоголю

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Бейонсе випустила нову рекламу свого бренду віскі SirDavis у партнерстві з Moët Hennessy. На відео зірка виглядала як богиня в мерехтливій золотій сукні та світлій перуці в стилі Мерилін Монро.

Про це стало відомо з Instagram.

Бейонсе знялась у золоті в новій рекламі

Події реклами відбуваються на гламурній ретро-голлівудській вечірці, на якій співачка тримає у руках склянку рідини бурштинового кольору. Фоном звучить пісня Laisse-moi respirer від The ​​Vrooming Crew і Делорес. Назва пісні перекладається як: Let Me Breathe.

У рекламі довгий стіл накритий для вечері, коли Бейонсе сидить поруч зі своїм чоловіком Джей-Зі, який одягнений у чорний смокінг. В іншій сцені співачка сидить перед вікном, а позаду неї освітлюється Ейфелева вежа.

П'ятизірковий готель Plaza Athénée розташований у 8-му окрузі Парижа поблизу Єлисейських полів.

Назва віскі — данина її прадіду, Девісу Хогу, який працював самогонником в епоху сухого закону на півдні Америки.

У серпні Бейонсе представив лінійку віскі SirDavis, яка офіційно стала доступною для споживачів у магазинах та онлайн на початку цього місяця. Віскі Бейонсе створювала роками.

"Коли я дізнався, що мій прадід був самогонником, мені здалося, що моя любов до віскі вирішена. Сер Девіс — це спосіб для мене віддати йому шану, об’єднавши нас новою спільною спадщиною", — сказала знаменитість.

