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Українка зняла супермодель Джіджі Хадід у відвертому образі у стильній рекламі парфумів

15 вересня 2024 10:31
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Українка зняла супермодель Джіджі Хадід у відвертому образі у стильній рекламі парфумів
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супермодель Джіджі Хадід позувала у новій ролі глобального амбасадора нового аромату Rabanne, Million Gold for Her. Образи Джіджі створені Марі-Амелі Сове. Фотографувала українка Юлія Горбаченко. Макіяж робила Кароліна Гансалес, а зачіска — Аккі Сіракава.

Фото Юлія показала у соціальній мережі.

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Джером Лелу, віце-президент Rabanne, зазначив про призначення Хадід: "Джіджі привносить дух нашої спадщини. Я бачу в ній схожість із культовими музами месьє Рабанна — від Джейн Біркін до Джейн Фонди в ролі Барбарелли. Вона також привносить свою особливу індивідуальність, що робить її ідеальним втіленням сучасної жінки Rabanne".

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Модель Джіджі Хадід
Модель Джіджі Хадід. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

 

Юлія Горбаченко — фотограф і режисер із Нью-Йорка, яка спеціалізується на моді та красі. Горбаченко родом з України, де вона вивчала маркетинг і лінгвістику, пізніше переїхала до США в 2007 році, де отримала ступінь магістра цифрової фотографії в Школі візуальних мистецтв (SVA).

Вона постійно співпрацює з такими топ-моделями, як Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід, Грейс Елізабет, Андреа Діакону, Ельза Хоск і Кендіс Свейнпол, а також знімала численні обкладинки журналів і рекламні кампанії з такими знаменитостями, як Кейт Вінслет, Рейчел Вайс, Аманда Сейфрід, Міла Йовович, Гвен Стефані та Зої Салдана.

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