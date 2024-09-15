Украинка сняла супермодель Джиджи Хадид в откровенном образе в стильной рекламе духов

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Супермодель Джиджи Хадид позировала в новой роли глобального посла нового аромата Rabanne, Million Gold for Her. Образы Джиджи созданы Мари-Амели Сове. Фотографировала украинка Юлия Горбаченко. Макияж делала Каролина Гансалес, а прическу — Акки Сиракава.

Фото Горбаченко показала в социальной сети.

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Джером Лелу, вице-президент Rabanne, отметил о назначении Хадид: "Джиджи привносит дух нашего наследия. Я вижу в ней сходство с культовыми музами месье Рабанна — от Джейн Биркин до Джейн Фонды в роли Барбареллы. Она также привносит свою особую индивидуальность, что делает ее идеальным воплощением современной женщины Rabanne".

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Модель Джиджи Хадид. Фото: instagram.com/yuliagorbachenko/

Юлия Горбаченко — фотограф и режиссер из Нью-Йорка, специализирующаяся на моде и красоте. Горбаченко родом из Украины, где она изучала маркетинг и лингвистику, позже переехала в США в 2007 году, где получила степень магистра цифровой фотографии в Школе визуальных искусств (SVA).

Она постоянно сотрудничает с такими топ-моделями, как Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Грейс Элизабет, Андреа Диакона, Эльза Хоск и Кэндис Свейнпол, а также снимала многочисленные обложки журналов и рекламные кампании с такими знаменитостями, как Кейт Уинслет, Рейчел Вайс, Аманда Сейфрид, Мила Йовович, Гвен Стефани и Зои Салдана.