"Бонд" Дэниел Крейг ошеломил появлением с красавицей-супругой на Венецианском кинофестивале

Актеры Дэниел Крейг и Рэйчел Вайз. Фото: Reuters

На 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Квир". Это новая работа режиссера драмы "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино. Одну из главных ролей в картине сыграл звезда бондианы, 56-летний Дэниел Крейг, вышедший на красную дорожку вместе с женой, 54-летней Рэйчел Вайс.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дэниел Крейг вышел на красную дорожку со звездой "Мумии"

Вся команда фильма появилась на публике в образах Loewe, поскольку креативный директор бренда Джонатан Андерсон тоже работал над картиной как художник по костюмам. Звезда "Мумии" и супруга Крейга Рэйчел Вайс дресс-кода придерживаться не пришлось, и она выбрала для выхода в свет платье Versace.

Актеры Дэниел Крейг и Рэйчел Вайз. Фото: Reuters

Актеры Дэниел Крейг и Рэйчел Вайз. Фото: Reuters

Актеры Дэниел Крейг и Рэйчел Вайз. Фото: Reuters

Фильм "Квир" снят по одноименному роману Уильяма Берроуза в 1985 году. Действие происходит в 40-х годах. Крейг играет писателя, бегущего из Нового Орлеана в Мехико, скрываясь от наркоторговцев. Здесь он встречает молодого студента (Дрю Старки), и его жизнь коренным образом меняется.

Напомним, Риард Гир вышел с супругой на презентации фильма в Венеции. А ранее стало известно, что Джордж Клуни прошелся по красной дорожке на Венецианском кинофестивале.