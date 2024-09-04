"Бонд" Деніел Крейг приголомшив появою із красунею-дружиною на Венеційському кінофестивалі

Актори Деніел Крейг та Рейчел Вайз. Фото: Reuters

На 81-му Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Квір". Це нова робота режисера драми "Клич мене своїм ім'ям" Луки Гуаданьїно. Одну з головних ролей у картині зіграв зірка бондіани, 56-річний Деніел Крейг, який вийшов на червону доріжку разом із дружиною, 54-річною Рейчел Вайс.

Про це пише Daily Mail.

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Вся команда фільму з'явилася на публіці в образах Loewe, оскільки креативний директор бренду Джонатан Андерсон також працював над картиною як художник по костюмах. Зірці "Мумії" та дружині Крейга Рейчел Вайс дрес-коду дотримуватись не довелося, і вона обрала для виходу у світ сукню Versace.

Актори Деніел Крейг та Рейчел Вайз. Фото: Reuters

Актори Деніел Крейг та Рейчел Вайз. Фото: Reuters

Актори Деніел Крейг та Рейчел Вайз. Фото: Reuters

Фільм "Квір" знято за однойменним романом Вільяма Берроуза 1985 року. Дія відбувається у 1940-х роках. Крейг грає письменника, який біжить із Нового Орлеана до Мехіко, ховаючись від наркоторговців. Тут він зустрічає молодого студента (Дрю Старки), і його життя докорінно змінюється.

Нагадаємо, Ріард Гір вийшов з дружиною на презентації фільму у Венеції. А раніше стало відомо, що Джордж Клуні пройшовся червоною доріжкою на Венеційському кінофестивалі.