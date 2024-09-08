Бехаті Прінслоу та Кендіс Свейнпол презентували спокусливу білизну від Victoria's Secret

Моделі Бехаті Прінслоу та Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Бехаті Прінслоу та Кендіс Свейнпол показали білизну з нової колекції Victoria's Secret. Моделі влаштували фотосесію на даху Longleat House у Вілтширі, рекламуючи останню колекцію білизняного бренду Dream, натхненну зручною білизною.

Про це пише Daily Mail.

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35-річна Кендіс виглядала приголомшливо у ледь помітному комплекті білизни з діамантовими деталями, які демонстрували її підтягнутий прес. Вона додала до своєї прозорої білизни плащ із рюшами та блискучі туфлі на шпильці, які підкреслювали її довгі ноги, коли вона спиралася на стіну поруч із Бехаті.

Моделі Бехаті Прінслоу та Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Модель Бехаті Прінслоу. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Модель Бехаті Прінслоу. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Дружина 36-річного Адама Левіна виглядала не менш приголомшливо в білій мінісукні на бретелях, прикрашених дорогоцінними каменями. Блискуча сукня також мала пасок та підкреслювала її тонку талію, а вона додала додаткові дюйми до свого зросту за допомогою пари підборів.

Дві моделі Victoria's Secret позували разом в англійському парку та маєтку. Модель також позувала в багатошаровій сітчастій максіспідниці та крихітному білому мереживному бюстгальтері.

Бренд поділитися кампанією в соціальній мережі, підписавши серію фотографій: "Обмежена серія Atelier Victoria’s Secret".

Нагадаємо, Ілону Гвоздьову розкритикували за відверті знімки. А раніше ми писали, що Періс Гілтон знялась топлес для журналу.