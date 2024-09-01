Клавдія Петрівна б не ризикнула — Наталка Денисенко вразила відвертою фотосесією топлес
Акторка Наталка Денисенко порадувала фоловерів сміливою фотосесією. На знімках зірка позує у спідньому топлес. Образ допонила великим капелюхом з вуаллю.
Фото Наталка запостила у соціальній мережі.
Денисенко вразила провокативними знімками
Акторка часто радує прихильників оригінальними фотосесіями. Цього разу Наталка вдалася до сміливого експерименту.
"В останній день літа можу собі дозволити", — прокоментувала вона фото.
Фоловери засипали акторку компліментами, порівнюючи з богинею та співачкою Клавдією Петрівною, яка тривалий час приховуала свою особу за масивними аксесуарами.
"Так то ви Клавдія Петрівна?" — коментують фоловери.
"Думаю, вона б не ризикнула виступити в одних трусах і капелюсі", — з гумором реагує Денисенко.
Серед зірок, які відзначилися схвальною реакцією на фото акторки були Ольга Сумська, Катерина Тишкевич та чоловік Денисенко, Андрій Федінчик.
Нагадаємо, Клавдія Петрівна нарешті перестала ховати обличчя. А раніше ми писали, що Сальма Гайєк вразила відмінною фігурою у бікіні.
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