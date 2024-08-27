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Сальма Гайєк у яскравому бікіні вразила розкішними формами на Ібіці

27 серпня 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Сальма Гайєк у яскравому бікіні вразила розкішними формами на Ібіці
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Сальма Гайєк проводить залишок літа на Ібіці. 57-річна актриса опублікувала нові фото у бікіні з відпочинку на яхті.

Фото Сальма показала у соціальній мережі.

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Сальма Хайєк з 2009 року одружена з 62-річним власником модного конгломерату Kering Франсуа-Анрі Піно. Пара виховує 16-річну доньку Валентину.

 

Акторка Сальма Гайєк
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Акторка Сальма Гайєк
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

"Жовте бікіні + сиве волосся = ідеальне поєднання", — підписала фото дружина мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Зірка фільму "Фріда" іноді ділиться у соцмережах знімками в купальниках, а її фігура щоразу викликає захоплення у фоловерів. "Ідеальне комбо!", "Ти завжди чудова", "Боже, я б хотіла, щоб у мене була твоя краса!", "Найкрасивіша жінка на планеті".

Один із підписників зазначив, що Сальма публікує відверті знімки нібито через брак уваги. "Підсумок, дівчатка: ви можете бути 57-річною суперзіркою, одружена з найбагатшою людиною в Європі і все ще знаходити необхідність публікувати відвертий контент".

Нагадаємо, Сальма Гайєк відпочила на океані. А раніше ми писали, що Сальма Гайєк завітала на звану вечерю.

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