Сальма Гайєк у яскравому бікіні вразила розкішними формами на Ібіці
Сальма Гайєк проводить залишок літа на Ібіці. 57-річна актриса опублікувала нові фото у бікіні з відпочинку на яхті.
Фото Сальма показала у соціальній мережі.
Зірка "Фріди" засвітила неймовірну фігуру
Сальма Хайєк з 2009 року одружена з 62-річним власником модного конгломерату Kering Франсуа-Анрі Піно. Пара виховує 16-річну доньку Валентину.
"Жовте бікіні + сиве волосся = ідеальне поєднання", — підписала фото дружина мільярдера Франсуа-Анрі Піно.
Зірка фільму "Фріда" іноді ділиться у соцмережах знімками в купальниках, а її фігура щоразу викликає захоплення у фоловерів. "Ідеальне комбо!", "Ти завжди чудова", "Боже, я б хотіла, щоб у мене була твоя краса!", "Найкрасивіша жінка на планеті".
Один із підписників зазначив, що Сальма публікує відверті знімки нібито через брак уваги. "Підсумок, дівчатка: ви можете бути 57-річною суперзіркою, одружена з найбагатшою людиною в Європі і все ще знаходити необхідність публікувати відвертий контент".
Нагадаємо, Сальма Гайєк відпочила на океані. А раніше ми писали, що Сальма Гайєк завітала на звану вечерю.
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