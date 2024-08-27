Сальма Гайек в ярком бикини поразила роскошными формами на Ибице

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Сальма Хайек проводит остаток лета на Ибице. 57-летняя актриса опубликовала новые фото в бикини на отдыхе на яхте.

Фото Сальма показала в социальной сети.

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Сальма Хайек с 2009 года замужем за 62-летним владельцем модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино. Пара воспитывает 16-летнюю дочь Валентину.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Желтое бикини + седые волосы = идеальное сочетание", — подписала фото супруга миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Звезда фильма "Фрида" иногда делится в соцсетях снимками в купальниках, а ее фигура каждый раз вызывает восхищение у фолловеров. "Идеальное комбо!", "Ты всегда прекрасна", "Боже, я бы хотела, чтобы у меня была твоя красота!", "Самая красивая женщина на планете".

Один из подписчиков отметил, что Сальма публикует откровенные снимки якобы за неимением внимания. "Итог, девочки: вы можете быть 57-летней суперзвездой, замужем за самым богатым человеком в Европе и все еще находить необходимость публиковать откровенный контент".

Напомним, Сальма Хайек отдохнула на океане. А раньше мы писали, что Сальма Хайек пришла на званый ужин.