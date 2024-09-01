Клавдия Петровна не рискнула бы — Наталья Денисенко поразила откровенной фотосессией топлесс

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко порадовала фолловеров смелой фотосессией. На снимках звезда позирует в нижнем белье топлесс. Образ допонила большой шляпой с вуалью.

Фото Наталка запостила в социальной сети.

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Актриса часто радует поклонников оригинальными фотосессиями. На этот раз Наталка прибегла к смелому эксперименту.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталья Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"В последний день лета могу себе позволить", — прокомментировала она фото.

Фолловеры засыпали актрису комплиментами, сравнивая с богиней и певицей Клавдией Петровной, которая долго скрывала свое лицо за массивными аксессуарами.

"Так вы Клавдия Петровна?" — комментируют фолловеры.

"Думаю, она бы не рискнула выступить в одних трусах и шляпе", — с юмором реагирует Денисенко.

Среди звезд, отличившихся одобрительной реакцией на фото актрисы, были Ольга Сумская, Екатерина Тишкевич и супруг Денисенко, Андрей Фединчик.

Напомним, Клавдия Петровна наконец-то перестала прятать лицо. А раньше мы писали, что Сальма Хайек поразила отличной фигурой в бикини.