Клавдия Петровна не рискнула бы — Наталья Денисенко поразила откровенной фотосессией топлесс

Клавдия Петровна не рискнула бы — Наталка Денисенко поразила откровенной фотосессией топлесс
Актриса Наталка Денисенко порадовала фолловеров смелой фотосессией. На снимках звезда позирует в нижнем белье топлесс. Образ допонила большой шляпой с вуалью.
Фото Наталка запостила в социальной сети.
Денисенко поразила провокационными снимками
Актриса часто радует поклонников оригинальными фотосессиями. На этот раз Наталка прибегла к смелому эксперименту.
"В последний день лета могу себе позволить", — прокомментировала она фото.
Фолловеры засыпали актрису комплиментами, сравнивая с богиней и певицей Клавдией Петровной, которая долго скрывала свое лицо за массивными аксессуарами.
"Так вы Клавдия Петровна?" — комментируют фолловеры.
"Думаю, она бы не рискнула выступить в одних трусах и шляпе", — с юмором реагирует Денисенко.
Среди звезд, отличившихся одобрительной реакцией на фото актрисы, были Ольга Сумская, Екатерина Тишкевич и супруг Денисенко, Андрей Фединчик.
Напомним, Клавдия Петровна наконец-то перестала прятать лицо. А раньше мы писали, что Сальма Хайек поразила отличной фигурой в бикини.
Читайте Новини.LIVE!