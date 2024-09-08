Бехати Принслоу и Кэндис Свейнпол презентовали соблазнительное белье от Victoria's Secret

Модели Бехати Принслоу и Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Бехати Принслоу и Кэндис Свейнпол показали белье из новой коллекции Victoria's Secret. Модели устроили фотосессию на крыше Longleat House в Уилтшире, рекламируя последнюю коллекцию бельевого бренда Dream.

Об этом пишет Daily Mail.

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35-летняя Кэндис выглядела потрясающе в едва заметном комплекте белья с бриллиантовыми деталями, демонстрировавшими ее подтянутый пресс. Она добавила к своему прозрачному белью плащ с рюшами и блестящие туфли на шпильке, которые подчеркивали ее длинные ноги, когда она опиралась на стену рядом с Бехати.

Модели Бехати Принслоу и Кэндис Свейнпол. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Модель Бехати Принслоу. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Модель Бехати Принслоу. Фото: instagram.com/victoriassecret/

Супруга 36-летнего Адама Левина выглядела не менее ошеломляюще в белом мини-платье на бретелях, украшенных драгоценными камнями. Блестящее платье также имело пояс и подчеркивало ее тонкую талию, а она добавила дополнительные дюйма к своему росту с помощью пары каблуков.

Две модели Victoria's Secret позировали вместе в английском парке и имении. Модель также позировала в многослойной сетчатой макси-юбке и крохотном белом кружевном бюстгальтере.

Бренд поделился кампанией в социальной сети, подписав серию фотографий: "Ограниченная серия Atelier Victoria's Secret".

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