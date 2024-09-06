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Як у старі часи — Періс Гілтон топлес прикрасила обкладинку глянцю

6 вересня 2024 11:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Як у старі часи — Періс Гілтон топлес прикрасила обкладинку глянцю
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/nylonmag/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Періс Гілтон оголилася, знімаючись в одній зі своїх найбільш відвертих фотосесій на сьогодні для NYLON. Прикрашаючи вересневу обкладинку видання, 43-річна зірка реаліті-шоу позувала топлес лише у розстебнутих джинсах.

Про це пише NYLON.

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Періс Гілтон вразила відвертою фотосесією

Світська левиця, одружена з бізнесменом Картером Реумом, знялась, тримаючи два ріжки ванільного морозива перед голими грудьми. Інші знімки показують її у різних відвертих образах, включаючи сміливий джинсовий комбінезон.

 

Діджейка Періс Гілтон
Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці
Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці
Діджейка Періс Гілтон у відвертому образі. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці
Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці
Діджейка Періс Гілтон у фотосесії. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Діджейка Періс Гілтон у відвертій зйомці
Діджейка Періс Гілтон на обкладинці. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

"Люди більше не сприймають мене як дурну білявку. Вони сприймають мене як людину з почуттями, що я справжня, вразлива і чесна. Тепер люди можуть дивитися на мене по-іншому, коли справа доходить до музики", — говорить знаменитість.

Протягом багатьох років Гілтон наполегливо працювала, щоб позбутися образу "дурненької білявки", яку вона зіграла, щоб впоратися зі своєю підлітковою травмою, яка включала жахливе жорстоке поводження в школі-інтернаті в Юті. На цьому етапі свого життя Періс каже, що вона пройшла "повний шлях самопізнання" та "відновлення" своєї історії через мемуари, документальний фільм, а тепер і музику.

Коли її запитали про роботу з Сією над її першим альбомом за 18 років, Хілтон відповіла, що "дуже пишається цим альбомом", і пояснила, як співачка "проявила в ній щось таке, про що вона навіть не підозрювала".

"Те, що така людина, як Сія, повірила в мене, змусило мене ще більше повірити в себе. І вона дійсно підштовхнула мене використовувати мій справжній голос. Мій перший альбом був присвячений тому, щоб бути гарячою і веселитися. Це було під час моєї ери тусовщиці. Це були 2000-ті", — запевняє знаменитість.

У той період Гілтон сказала, що вона в основному використовувала свій "голос Мерилін", але Сіа "справді підштовхнула" її співати своїм "справжнім голосом".

Розмірковуючи про використання "дитячого голосу" на телебаченні та на публіці, Гілтон сказала, що це почалося як "реакція на травму" та спроба "створити ідеальне життя ляльки Барбі".

Нагадаємо, Періс Гілтон показала, як відсвяткувала день народження. А раніше Періс Гілтон знялась в рекламі напою.

Періс Хілтон відверті фото зірки фотосесія

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