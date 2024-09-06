Как в старые времена — Пэрис Гилтон топлесс украсила обложку глянца

Как в старые времена — Пэрис Хилтон топлесс украсила обложку глянца
Пэрис Хилтон обнажилась, снимаясь в одной из своих самых откровенных фотосессий на сегодняшний день для NYLON. Украшая сентябрьскую обложку издания, 43-летняя звезда реалити-шоу позировала топлесс в расстегнутых джинсах.
Об этом пишет NYLON.
Пэрис Хилтон поразила откровенной фотосессией
Светская львица, замужем за бизнесменом Картером Реумом, снялась, держа два рожка ванильного мороженого перед голой грудью. Другие снимки показывают ее в различных откровенных образах, включая смелый джинсовый комбинезон.
"Люди больше не воспринимают меня как глупую блондинку. Они воспринимают меня как человека с чувствами, что я настоящая, уязвимая и честная. Теперь люди могут смотреть на меня по-другому, когда дело доходит до музыки", — говорит знаменитость.
В течение многих лет Хилтон упорно работала, чтобы избавиться от образа "примитивной блондинки", которую она сыграла, чтобы справиться со своей подростковой травмой, включавшей ужасное жестокое поведение в школе-интернате в Юте. На этом этапе своей жизни Пэрис говорит, что она прошла "полный путь самопознания" и "восстановления" своей истории через мемуары, документальный фильм, а теперь и музыку.
Когда ее спросили о работе с Сией над ее первым альбомом за 18 лет, Хилтон ответила, что "очень гордится этим альбомом", и объяснила, как певица "проявила в ней нечто такое, о чем она даже не подозревала".
"То, что такой человек, как Сия, поверил в меня, заставил меня еще больше поверить в себя. И она действительно подтолкнула меня использовать мой настоящий голос. Мой первый альбом был посвящен тому, чтобы быть горячей и веселиться. Это было во время моей эры тусовщицы. Это были 2000-е", — уверяет знаменитость.
В тот период Хилтон сказала, что она в основном использовала свой "голос Мэрилин", но Сиа "подтолкнула" ее петь своим "настоящим голосом".
Размышляя об использовании "детского голоса" на телевидении и на публике, Хилтон сказала, что это началось как "реакция на травму" и попытка "создать идеальную жизнь куклы Барби".
Напомним, Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала день рождения. А раньше Пэрис Хилтон снялась в рекламе напитка.
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