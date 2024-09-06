Как в старые времена — Пэрис Гилтон топлесс украсила обложку глянца

Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/nylonmag/

Пэрис Хилтон обнажилась, снимаясь в одной из своих самых откровенных фотосессий на сегодняшний день для NYLON. Украшая сентябрьскую обложку издания, 43-летняя звезда реалити-шоу позировала топлесс в расстегнутых джинсах.

Об этом пишет NYLON.

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Светская львица, замужем за бизнесменом Картером Реумом, снялась, держа два рожка ванильного мороженого перед голой грудью. Другие снимки показывают ее в различных откровенных образах, включая смелый джинсовый комбинезон.

Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/nylonmag/

Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенной съемке. Фото: instagram.com/nylonmag/

Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенном образе. Фото: instagram.com/nylonmag/

Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенной съемке. Фото: instagram.com/nylonmag/

Ди-джей Пэрис Хилтон в фотосессии. Фото: instagram.com/nylonmag/

Ди-джей Пэрис Хилтон на обложке. Фото: instagram.com/nylonmag/

"Люди больше не воспринимают меня как глупую блондинку. Они воспринимают меня как человека с чувствами, что я настоящая, уязвимая и честная. Теперь люди могут смотреть на меня по-другому, когда дело доходит до музыки", — говорит знаменитость.

В течение многих лет Хилтон упорно работала, чтобы избавиться от образа "примитивной блондинки", которую она сыграла, чтобы справиться со своей подростковой травмой, включавшей ужасное жестокое поведение в школе-интернате в Юте. На этом этапе своей жизни Пэрис говорит, что она прошла "полный путь самопознания" и "восстановления" своей истории через мемуары, документальный фильм, а теперь и музыку.

Когда ее спросили о работе с Сией над ее первым альбомом за 18 лет, Хилтон ответила, что "очень гордится этим альбомом", и объяснила, как певица "проявила в ней нечто такое, о чем она даже не подозревала".

"То, что такой человек, как Сия, поверил в меня, заставил меня еще больше поверить в себя. И она действительно подтолкнула меня использовать мой настоящий голос. Мой первый альбом был посвящен тому, чтобы быть горячей и веселиться. Это было во время моей эры тусовщицы. Это были 2000-е", — уверяет знаменитость.

В тот период Хилтон сказала, что она в основном использовала свой "голос Мэрилин", но Сиа "подтолкнула" ее петь своим "настоящим голосом".

Размышляя об использовании "детского голоса" на телевидении и на публике, Хилтон сказала, что это началось как "реакция на травму" и попытка "создать идеальную жизнь куклы Барби".

Напомним, Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала день рождения. А раньше Пэрис Хилтон снялась в рекламе напитка.