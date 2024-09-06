Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Как в старые времена — Пэрис Хилтон топлесс украсила обложку глянца arrow

Как в старые времена — Пэрис Хилтон топлесс украсила обложку глянца

6 сентября 2024 11:42
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Как в старые времена — Пэрис Гилтон топлесс украсила обложку глянца
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/nylonmag/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Пэрис Хилтон обнажилась, снимаясь в одной из своих самых откровенных фотосессий на сегодняшний день для NYLON. Украшая сентябрьскую обложку издания, 43-летняя звезда реалити-шоу позировала топлесс в расстегнутых джинсах.

Об этом пишет NYLON.

Читайте также:

Пэрис Хилтон поразила откровенной фотосессией

Светская львица, замужем за бизнесменом Картером Реумом, снялась, держа два рожка ванильного мороженого перед голой грудью. Другие снимки показывают ее в различных откровенных образах, включая смелый джинсовый комбинезон.

 

Ди-джей Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Диджейка Пэрис Гилтон в откровенной съемке
Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенной съемке. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Диджейка Пэрис Гилтон в откровенной съемке
Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенном образе. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Диджейка Пэрис Гилтон в откровенной съемке
Ди-джей Пэрис Хилтон в откровенной съемке. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Диджейка Пэрис Гилтон в откровенной съемке
Ди-джей Пэрис Хилтон в фотосессии. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

Диджейка Пэрис Гилтон в откровенной съемке
Ди-джей Пэрис Хилтон на обложке. Фото: instagram.com/nylonmag/

 

"Люди больше не воспринимают меня как глупую блондинку. Они воспринимают меня как человека с чувствами, что я настоящая, уязвимая и честная. Теперь люди могут смотреть на меня по-другому, когда дело доходит до музыки", — говорит знаменитость.

В течение многих лет Хилтон упорно работала, чтобы избавиться от образа "примитивной блондинки", которую она сыграла, чтобы справиться со своей подростковой травмой, включавшей ужасное жестокое поведение в школе-интернате в Юте. На этом этапе своей жизни Пэрис говорит, что она прошла "полный путь самопознания" и "восстановления" своей истории через мемуары, документальный фильм, а теперь и музыку.

Когда ее спросили о работе с Сией над ее первым альбомом за 18 лет, Хилтон ответила, что "очень гордится этим альбомом", и объяснила, как певица "проявила в ней нечто такое, о чем она даже не подозревала".

"То, что такой человек, как Сия, поверил в меня, заставил меня еще больше поверить в себя. И она действительно подтолкнула меня использовать мой настоящий голос. Мой первый альбом был посвящен тому, чтобы быть горячей и веселиться. Это было во время моей эры тусовщицы. Это были 2000-е", — уверяет знаменитость.

В тот период Хилтон сказала, что она в основном использовала свой "голос Мэрилин", но Сиа "подтолкнула" ее петь своим "настоящим голосом".

Размышляя об использовании "детского голоса" на телевидении и на публике, Хилтон сказала, что это началось как "реакция на травму" и попытка "создать идеальную жизнь куклы Барби".

Напомним, Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала день рождения. А раньше Пэрис Хилтон снялась в рекламе напитка.

Пэрис Хилтон откровенные фото звезды фотосессия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования