Періс Гілтон жорстко розкритикували під час відпочинку з малолітнім сином

Діджей Періс Гілтон з сином. Фото: соціальні мережі

Періс Гілтон знову потрапила під хвилю критики своїх батьківських здібностей після того, як її звинуватили в тому, що вона не одягла рятувальний жилет на свого сина Фенікса Баррона Гілтона Реум. У мережі обурені відпочинком Періс з сином у відкритому океані.

Про це пише Daily Mail.

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43-річна показала, як її 19-місячний малюк без жилету повзав та ходив хиткою палубою катамарана з надувними сітками біля відкритого океану.

Син Періс Гілтон. Фото: соціальні мережі

Діджей Періс Гілтон з сином. Фото: соціальні мережі

"Мамо, нехай він завжди носить рятувальний жилет на човні! Всяке трапляється. Тому їх називають нещасними випадками".

"Будь ласка, від однієї мами до іншої...рятувальний жилет!".

"Рятувальні жилети ніколи не можуть бути надто безпечними".

"Я хвилююся, що не бачу його в рятувальному жилеті! Ніколи не можна бути надто безпечним на воді!", — прокоментували прихильники у соціальній мережі.

Батківські навички Періс Гілтон розкритикували у соціальній мережі. Фото: соціальні мережі.

Гілтон раніше захистила себе, коли шанувальники критикували через дії щодо малюка: "мами, дякую вам за пораду і за те, що ви завжди піклуєтесь про мою дитину. Це великий човен, і ми з чоловіком слідкуємо за ним всюди і спостерігаємо, як яструби. Мої діти — мій світ!".

11 листопада Періс та її чоловік Картер Реум відзначать два великих свята — третю річницю весілля, а також перший день народження їхньої дочки Лондон Мерилін Хілтон-Рум.

Раніше Гілтон зізналася, що "ніхто не ідеальний" після того, як шанувальники розкритикували те, як вона пристібала своїх дітей до їхніх автокрісел.

"Я молода мама і вчуся. Тож я ціную пораду, коли вона добра, оскільки я просто намагаюся бути найкращою мамою, якою можу бути. Усе, що приходить до мене з любов’ю та добротою, я завжди сприймаю з любов’ю", — відповіла співачка.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала сміливі фото. А раніше ми писали, що Періс Гілтон знялась в рекламі енергетика в образі Барбі.