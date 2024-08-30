Пэрис Хилтон жестко раскритиковали во время отдыха с малолетним сыном

Ди-джей Пэрис Хилтон с сыном. Фото: социальные сети

Пэрис Хилтон снова попала под волну критики своих родительских способностей после того, как ее обвинили в том, что она не надела спасательный жилет на своего сына Феникса Баррона Гилтона Реум. В сети возмущены отдыхом Пэрис с сыном в открытом океане.

Об этом пишет Daily Mail.

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43-летняя звезда показала, как ее 19-месячный малыш без жилета ползал и ходил по шаткой палубе катамарана с надувными сетками у открытого океана.

Сын Пэрис Хилтон. Фото: социальные сети

Пэрис Хилтон с сыном. Фото: социальные сети

"Мама, пусть он всегда носит спасательный жилет на лодке! Всякое случается. Поэтому их называют несчастными случаями".

"Пожалуйста, от одной мамы к другой...спасательный жилет!".

"Спасательные жилеты никогда не могут быть слишком безопасными".

"Я волнуюсь, что не вижу его в спасательном жилете! Никогда нельзя быть слишком в безопастности на воде!" , — прокомментировали поклонники в социальной сети.

Родительские навыки Пэрис Хилтон раскритиковали в социальной сети. Фото: социальные сети.

Хилтон раньше защитила себя, когда поклонники критиковали ее из-за действий относительно малыша: "мамы, спасибо вам за совет и за то, что вы всегда заботитесь о моем ребенке. Это большая лодка, и мы с супругом следим за ним повсюду и наблюдаем, как ястребы. Мои дети — мой мир!".

11 ноября Пэрис и ее супруг Картер Реум отметят два больших праздника — третью годовщину свадьбы, а также первый день рождения их дочери Лондон Мэрилин Хилтон-Рум.

Ранее Хилтон призналась, что "никто не идеален" после того, как поклонники раскритиковали то, как она пристегивала своих детей к их автокреслам.

"Я молодая мама и учусь. Поэтому я ценю совет, когда она добра, поскольку я просто стараюсь быть лучшей мамой, которой могу быть. Все, что приходит ко мне с любовью и добротой, я всегда воспринимаю с любовью", — ответила певица.

Напомним, Пэрис Хилтон показала смелые фото. А раньше мы писали, что Пэрис Хилтон снялась в рекламе энергетика в образе Барби.