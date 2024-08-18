розкішна Ріанна у гламурній рекламі Dior замінила голлівудську діву Шарліз Терон

Співачка Ріанна. Фото: Reuters

Ріанна стала обличчям у новій кампанії J'adore. 36-річний співачка знялась в рекламі парфумів Dior.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка замінила актрису Шарліз Терон, яка займала цю посаду протягом двох десятиліть. Красуню в золоті фотографував зірковий фотограф Стівен Кляйн.

Співачка Ріанна. Фото: соціальні мережі

Артистка та Стівен були друзями протягом кількох років, і завдяки йому вона почувала себе комфортно перед камерою. Дев'ятиразова володарка премії "Греммі" перед камерою демонструвала своє знамените татуювання "Ніколи невдача, завжди урок".

Вона доповнила образ кольє, яке сягало їй ключиці та було зроблене із сотень золотих перлин. Кампанія стартує 19 серпня, а довгоочікувана телевізійна реклама вийде 1 вересня.

Dior випустить два нових L’Or de J’Adore від Френсіса Куркджіана, директора з виробництва парфумів Dior. Разом із наявними 50 мл, аромат тепер буде доступний у нових версіях 35 мл та 80 мл. Ріанна поділилася новиною, що вона стала новим обличчям J'adore, в Instagram із підписом: "Секрет розкрито".

"Бути новим обличчям J'Adore — це і честь, і місія". Цей аромат, який я так давно знаю і люблю, так багато означає для жінок. Я із особливим нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї пригоди та зробити свій внесок у неї через мій світ, свою історію, своє коріння, а також свою творчість і власну жіночність", — сказала співачка.

Веронік Куртуа, генеральний директор Parfums Christian Dior, написала: "Незвичайний талант, зухвалість і чарівна краса цієї абсолютної зірки є ідеальним втіленням сліпучої, потужної жіночності Dior, яка перевершує покоління".

Крім того, що Шарліз цього року назвали амбасадором ювелірних виробів і догляду за шкірою Dior.

J'Adore дебютував у 1999 році і швидко став бестселером Dior.

Нагадаємо, Ріанна позувала у промо спіднього. А раніше ми писали, що Ченнінг Татум став обличчям Versace.