Супермоделі Victoria’s Secret знялись у фотосесії для нової лінійки білизни

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: Victoria’s Secret

Моделі Victoria’s Secret знялись для кампанії Victoria’s Secret "Dream Lingerie" 2024. У спокусливому вбранні позували Бегаті Прінслу, Кендіс Свейнпол, Девін Гарсія, Майова Ніколас і Тейлор Хілл.

Про стало відомо з соціальної мережі марки.

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Зйомка була Лонгліт хаус, розташованому у Вілтширі, Англія. Стилістом кампанії став Еммануель Альт. Це не перша кампанія Альт, і я припускаю, що вона візьме участь у поверненні VS Fashion Show цієї осені.

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: Victoria’s Secret

Модель Бегаті Прінслу. Фото: Victoria’s Secret

Модель Victoria’s Secret у рекламі спіднього. Фото: Victoria’s Secret

Модель у рекламі культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Бегаті Прінслу культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол у промо культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол у промо культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол у промо культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол у промо культового бренду. Фото: Victoria’s Secret

Модель Бегаті Прінслу. Фото: Victoria’s Secret

Модель Бегаті Прінслу. Фото: Victoria’s Secret

Victoria’s Secret переосмислює свій стиль.

"Я була емоційною. Наприкінці дня я плакала. Це було приголомшливо. Я навіть не могла цього пояснити. Мене просто переповнювали радість і спогади, і день пройшов справді чудово, і ми прекрасно провели день, і це було як у старі часи", — коментує зйомку дружина співака Адама Левіна, модель Бегаті Прінслу.

Адам Левін та Бегаті Прінслу одружилися у 2014 році, пара виховує трьох дітей.

Останнім часом чимало зірок знямаються у відвертих рекламних компаніях. Ріанна знялася для свіжої колекції Savage X Fenty. Артистка позувала у провокаційних позах у мереживному спідньому. Співачка постала в образі школярки у новій кампанії Fenty x Puma. Компанію співачці склала зірка культового фільму "Сімейка Аддамс", 73-річна актриса Анжеліка Х'юстон.

Нагадаємо, зірка "Супер Майка" Ченнінг Татум став обличчям культового бренду. А раніше ми писали, що Ріанна знялсь у рекламі спіднього від своєї марки.