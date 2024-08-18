Супермоделі Victoria’s Secret знялись у фотосесії для нової лінійки білизни

Супермоделі Victoria’s Secret оголились у відвертій фотосесії у білизні мрії
Моделі Victoria’s Secret знялись для кампанії Victoria’s Secret "Dream Lingerie" 2024. У спокусливому вбранні позували Бегаті Прінслу, Кендіс Свейнпол, Девін Гарсія, Майова Ніколас і Тейлор Хілл.
Про стало відомо з соціальної мережі марки.
Дружина Адама Левіна знялась у білизні в старовинному маєтку
Зйомка була Лонгліт хаус, розташованому у Вілтширі, Англія. Стилістом кампанії став Еммануель Альт. Це не перша кампанія Альт, і я припускаю, що вона візьме участь у поверненні VS Fashion Show цієї осені.
Victoria’s Secret переосмислює свій стиль.
"Я була емоційною. Наприкінці дня я плакала. Це було приголомшливо. Я навіть не могла цього пояснити. Мене просто переповнювали радість і спогади, і день пройшов справді чудово, і ми прекрасно провели день, і це було як у старі часи", — коментує зйомку дружина співака Адама Левіна, модель Бегаті Прінслу.
Адам Левін та Бегаті Прінслу одружилися у 2014 році, пара виховує трьох дітей.
Останнім часом чимало зірок знямаються у відвертих рекламних компаніях. Ріанна знялася для свіжої колекції Savage X Fenty. Артистка позувала у провокаційних позах у мереживному спідньому. Співачка постала в образі школярки у новій кампанії Fenty x Puma. Компанію співачці склала зірка культового фільму "Сімейка Аддамс", 73-річна актриса Анжеліка Х'юстон.
Нагадаємо, зірка "Супер Майка" Ченнінг Татум став обличчям культового бренду. А раніше ми писали, що Ріанна знялсь у рекламі спіднього від своєї марки.
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