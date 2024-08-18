Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Супермодели Victoria's Secret обнажились в откровенной фотосессии в белье мечты arrow

Супермодели Victoria's Secret обнажились в откровенной фотосессии в белье мечты

18 августа 2024 08:58
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Супермодели Victoria&#39;s Secret снялись в фотосессии для новой линейки белья
Модель Кэндис Свейнпол. Фото: Victoria&#39;s Secret
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Модели Victoria's Secret снялись для кампании Victoria's Secret "Dream Lingerie" 2024 года. В соблазнительных нарядах позировали Бегати Принслу, Кэндис Свейнпол, Дэвин Гарсия, Майова Николас и Тейлор Хилл.

Об этом стало известно из социальной сети марки.

Читайте также:

Супруга Адама Левина снялась в белье в старинном имении

Съемка была в Лонглит хаус, расположенном в Уилтшире, Англия. Стилистом кампании стал Эммануэль Альт. Это не первая кампания Альт, и вероятно, что она примет участие в возвращении VS Fashion Show этой осенью.

 

Модель Кэндис Свейнпол
Модель Кэндис Свейнпол. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Бехати Принслоу
Модель Бехати Принслоу. Фото: Victoria's Secret

 

 

Модель Victoria’s Secret в рекламе нижнего белья
Модель Victoria's Secret в рекламе нижнего белья. Фото: Victoria's Secret

 

Модель в рекламе культового бренда
Модель в рекламе культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Бегати Принслоу культового бренда
Бегаты Принслоу культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Скендис Свейнпол в промо культового бренда
Кэндис Свейнпол в промо культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Кэндис Свейнпол у промо культового бренда
Кэндис Свейнпол в промо культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Кэндис Свейнпол у промо культового бренда
Кэндис Свейнпол в промо культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Кэндис Свейнпол у промо культового бренда
Кэндис Свейнпол в промо культового бренда. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Бехати Принслоу
Модель Бехати Принслоу. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Бехати Принслоу
Модель Бехати Принслоу. Фото: Victoria's Secret

 

Victoria's Secret переосмысливает свой стиль.

"Я была эмоциональной. В конце дня я плакала. Это было потрясающе. Я даже не могла этого объяснить. Меня просто переполняли радость и воспоминания, и день прошел действительно здорово, и мы прекрасног провели день, это было как в старые времена", — комментирует съемку супруга музыканта Адама Левина, модель Бегати Принслоу.

Адам Левин и Бегати Принслоу поженились в 2014 году, пара воспитывает троих детей.

В последнее время многие звезды снимаются в откровенных реакламных компаниях. Рианна снялась для новой коллекции Savage X Fenty. Артистка позировала в провокационных позах в кружевном нижнем белье. Певица также предстала в образе школьницы в новой кампании Fenty x Puma. Компанию певице составила звезда культового фильма "Семейка Аддамс", 73-летняя актриса Анжелика Хьюстон.

Напомним, звезда "Супер Майка" Ченнинг Татум стал лицом культового бренда. А раньше мы писали, что Рианна снялся в рекламе нижнего  белья от своей марки.

зарубежные звезды откровенные фото звезды фотосессия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:53 На Прикарпатье боец ВСУ самовольно сбежал из воинской части — как его наказал суд

08:37 Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой

08:30 В КМВА рассказали, чем во второй раз за день враг атаковал Киев — детали

08:00 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром фиксируют пробки с автомобилей

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:30 В Пролетарске Ростовской области БпЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

08:53 На Прикарпатье боец ВСУ самовольно сбежал из воинской части — как его наказал суд

08:37 Деревянченко уступил Мбилли — украинец из-за травмы боксировал одной рукой

08:30 В КМВА рассказали, чем во второй раз за день враг атаковал Киев — детали

08:00 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром фиксируют пробки с автомобилей

07:37 На левом берегу Киева раздались взрывы — что известно

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:30 В Пролетарске Ростовской области БпЛА атаковали нефтебазу

07:30 Какие штрафы ожидают мужчин за границей за необновление данных в ТЦК

07:21 В Житомирской области мужчина разбил нос работнику ТЦК — что решил суд

07:21 В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации на ЗАЭС в результате взрыва беспилотника

07:18 Россияне трижды в месяц атакуют Киев ракетами из КНДР — КМВА о последствиях удара по столице утром

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут