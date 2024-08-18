Супермодели Victoria's Secret обнажились в откровенной фотосессии в белье мечты
Модели Victoria's Secret снялись для кампании Victoria's Secret "Dream Lingerie" 2024 года. В соблазнительных нарядах позировали Бегати Принслу, Кэндис Свейнпол, Дэвин Гарсия, Майова Николас и Тейлор Хилл.
Об этом стало известно из социальной сети марки.
Супруга Адама Левина снялась в белье в старинном имении
Съемка была в Лонглит хаус, расположенном в Уилтшире, Англия. Стилистом кампании стал Эммануэль Альт. Это не первая кампания Альт, и вероятно, что она примет участие в возвращении VS Fashion Show этой осенью.
Victoria's Secret переосмысливает свой стиль.
"Я была эмоциональной. В конце дня я плакала. Это было потрясающе. Я даже не могла этого объяснить. Меня просто переполняли радость и воспоминания, и день прошел действительно здорово, и мы прекрасног провели день, это было как в старые времена", — комментирует съемку супруга музыканта Адама Левина, модель Бегати Принслоу.
Адам Левин и Бегати Принслоу поженились в 2014 году, пара воспитывает троих детей.
В последнее время многие звезды снимаются в откровенных реакламных компаниях. Рианна снялась для новой коллекции Savage X Fenty. Артистка позировала в провокационных позах в кружевном нижнем белье. Певица также предстала в образе школьницы в новой кампании Fenty x Puma. Компанию певице составила звезда культового фильма "Семейка Аддамс", 73-летняя актриса Анжелика Хьюстон.
Напомним, звезда "Супер Майка" Ченнинг Татум стал лицом культового бренда. А раньше мы писали, что Рианна снялся в рекламе нижнего белья от своей марки.
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