Ріанна знялась у надвідвертій фотосесії для бренду спіднього

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Ріанна знялась для свіжої колекції Savage X Fenty. Артистка позувала у провокаційних позах у мереживному спідньому.

Про це стало відомо з соціальної мережі зірки.

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Співачка була в чорному мереживному бюстгальтері і комплекті спідньої з поясом на підв’язках і панчохах до стегон.

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна у фотосесії. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Співачка Ріанна у рекламі спіднього власного бренду. Фото: instagram.com/badgalriri/

"Ріанна постаріла як вино, а після вагітності RZA і RIOT стала ще гарячішою", — написали прихильники.

"Покажи альбом, а не трусики", — коментує інший.

36-річна співачка, яку нещодавно помітили на улюбленій прогулянці зі своїм хлопцем A$AP Rocky, анонсувала свою нову лінію Savage X Fenty на початку цього місяця.

"Ми хочемо, щоб ви почувалися спокусливо і отримували від цього задоволення", — написала вона в Інстаграм.

Співачка і її партнер A$AP Rocky є батьками синів RZA і Riot. Ріанна та A$AP — справжнє ім’я Ракім Майєрс — були друзями протягом багатьох років, а також працювали разом, перш ніж чотири роки тому закохалися й створили сім’ю. У 2013 році Роккі відкрив американську частину світового туру Rihanna's Diamonds. Того ж року Ріанна також знялася в його музичному кліпі Fashion Killa. У листопаді 2020 року інсайдер розповів People, що давні друзі офіційно стали парою.

В інтерв’ю GQ у 2021 році Роккі сказав, що Ріанна була "коханням його життя" та "єдиною".

У квітні 2022 року вона розповіла Vogue, що насправді не планує відразу заводити дітей зі співаком.

Нагадаємо, зірка "Корони" знялась у вбранні на голе тіло у відвертій фотосесії.