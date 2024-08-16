Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Рианна обнажила роскошные формы в сверхоткровенной фотосессии для бренда нижнего белья arrow

Рианна обнажила роскошные формы в сверхоткровенной фотосессии для бренда нижнего белья

16 августа 2024 06:35
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Рианна снялась в сверхоткровенной фотосессии для нижнего бренда
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Рианна снялась для новой коллекции Savage X Fenty. Артистка позировала в провокационных позах в кружевном нижнем белье.

Об этом стало известно из социальной сети звезды.

Читайте также:

Рианна похвасталась пышной фигурой

Певица была в черном кружевном бюстгальтере и комплекте нижнего белья с подвязками и чулках до бедер.

 

Певица Рианна
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна в фотосессии
Певица Рианна в фотосессии. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

Певица Рианна в рекламе нижнего собственного бренда
Певица Рианна в рекламе нижнего собственного бренда. Фото: instagram.com/badgalriri/

 

"Рианна состарилась как вино, а после беременности RZA и RIOT стала еще горячее", — написали поклонники.

 

 

"Покажи альбом, а не трусики", — комментирует другой.

36-летняя певица, недавно появившаяся с любимым на прогулке со своим парнем A$AP Rocky, анонсировала свою новую линию Savage X Fenty в начале этого месяца.

"Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя соблазнительно и получали от этого удовольствие", — написала она в Инстаграм.

Певица и ее партнер A$AP Rocky являются родителями сыновей RZA и Riot. Рианна и A$AP — настоящее имя Раким Майерс – были друзьями на протяжении многих лет, а также работали вместе, прежде чем четыре года назад влюбились и создали семью. В 2013 году Рокки открыл американскую часть мирового тура Rihanna's Diamonds. В том же году Рианна тоже снялась в его музыкальном клипе Fashion Killa. В ноябре 2020 года инсайдер рассказал People, что давние друзья официально стали парой.

В интервью GQ в 2021 году Рокки сказал, что Рианна была "любовью его жизни" и "единственной".

В апреле 2022 года она рассказала Vogue, что на самом деле не планирует сразу заводить детей с певцом.

Напомним, звезда "Короны" снялась в наряде на голое тело в откровенной фотосессии.

Рианна зарубежные звезды откровенные фото звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:42 Харрис не умна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

06:30 В Украине упали цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в августе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:10 Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата

06:02 В Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса — кого коснутся изменения

06:01 Ощадбанк игнорирует семьи погибших бойцов в начислении наследства — детали

05:58 Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ

05:57 Бои в Курской области — чего ждут львовяне

06:42 Харрис не умна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

06:30 В Украине упали цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в августе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:10 Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата

06:02 В Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса — кого коснутся изменения

06:01 Ощадбанк игнорирует семьи погибших бойцов в начислении наследства — детали

05:58 Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ

05:57 Бои в Курской области — чего ждут львовяне

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения