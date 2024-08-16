Рианна снялась в сверхоткровенной фотосессии для нижнего бренда

Рианна обнажила роскошные формы в сверхоткровенной фотосессии для бренда нижнего белья
Рианна снялась для новой коллекции Savage X Fenty. Артистка позировала в провокационных позах в кружевном нижнем белье.
Об этом стало известно из социальной сети звезды.
Рианна похвасталась пышной фигурой
Певица была в черном кружевном бюстгальтере и комплекте нижнего белья с подвязками и чулках до бедер.
"Рианна состарилась как вино, а после беременности RZA и RIOT стала еще горячее", — написали поклонники.
"Покажи альбом, а не трусики", — комментирует другой.
36-летняя певица, недавно появившаяся с любимым на прогулке со своим парнем A$AP Rocky, анонсировала свою новую линию Savage X Fenty в начале этого месяца.
"Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя соблазнительно и получали от этого удовольствие", — написала она в Инстаграм.
Певица и ее партнер A$AP Rocky являются родителями сыновей RZA и Riot. Рианна и A$AP — настоящее имя Раким Майерс – были друзьями на протяжении многих лет, а также работали вместе, прежде чем четыре года назад влюбились и создали семью. В 2013 году Рокки открыл американскую часть мирового тура Rihanna's Diamonds. В том же году Рианна тоже снялась в его музыкальном клипе Fashion Killa. В ноябре 2020 года инсайдер рассказал People, что давние друзья официально стали парой.
В интервью GQ в 2021 году Рокки сказал, что Рианна была "любовью его жизни" и "единственной".
В апреле 2022 года она рассказала Vogue, что на самом деле не планирует сразу заводить детей с певцом.
Напомним, звезда "Короны" снялась в наряде на голое тело в откровенной фотосессии.
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