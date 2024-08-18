роскошная Рианна в гламурной рекламе Dior заменила голливудскую деву Шарлиз Терон

Певица Рианна. Фото: Reuters

Рианна стала лицом в новой кампании J'Adore. 36-летняя певица снялась в рекламе парфюма Dior.

Об этом пишет Daily Mail .

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Певица заменила актрису Шарлиз Терон, занимавшую этот пост в течение двух десятилетий. Красавицу в золоте фотографировал звездный фотограф Стивен Кляйн.

Певица Рианна. Фото: социальные сети

Артистка и Стивен были друзьями несколько лет, и благодаря ему она чувствовала себя комфортно перед камерой. Девятикратная обладательница премии "Грэмми" перед камерой демонстрировала свою знаменитую татуировку "Нет неудачи, всегда урок".

Она дополнила образ колье, которое достигало ей ключицы и было сделано из сотен золотых жемчужин. Кампания стартует 19 августа, а долгожданная телевизионная реклама выйдет 1 сентября.

Dior выпустит два новых L'Or de J'Adore от Фрэнсиса Куркджиана, директора по производству парфюмов Dior. Вместе с имеющимися 50 мл аромат теперь будет доступен в новых версиях 35 мл и 80 мл. Рианна поделилась новостью, что она стала новым лицом J'adore, в Instagram с подписью: "Секрет раскрыт".

"Быть новым лицом J'Adore — это и честь, и миссия. Этот аромат, который я так давно знаю и люблю, так много значит для женщин. Я с особым нетерпением жду возможности присоединиться к этому приключению и внести свой вклад в него через мой мир, свою историю, свои корни, а также свое творчество и собственную женственность", — сказала певица.

Вероник Куртуа, генеральный директор Parfums Christian Dior, написала: "Необыкновенный талант, дерзость и волшебная красота этой абсолютной звезды являются идеальным воплощением ослепительной, мощной женственности Dior, превосходящей поколение".

Кроме того, что Шарлиз в этом году назвали послом ювелирных изделий и ухода за кожей Dior.

J'Adore дебютировал в 1999 году и быстро стал бестселлером Dior.

Напомним, Рианна позировала в промо белья. А раньше мы писали, что Ченнинг Татум стал лицом Versace.