Бейонсе в золоте похвасталась смелым декольте в рекламе алкоголя

Бейонсе выпустила новую рекламу своего бренда виски SirDavis в партнерстве с Moet Hennessy. На видео звезда выглядела как богиня в мерцающем золотом платье и светлом парике в стиле Мэрилин Монро.

Бейонсе снялась в золоте в новой рекламе

События рекламы происходят на гламурной ретро-голливудской вечеринке, где певица держит в руках стакан жидкости янтарного цвета. Фоном звучит песня Laisse-moi respirer от The Vrooming Crew и Делорес. Название песни переводится как: Let Me Breathe.

В рекламе длинный стол накрыт для ужина, когда Бейонсе сидит рядом со своим супругом Джей-Зи, одетым в черный смокинг. В другой сцене певица сидит перед окном, а позади нее освещается Эйфелева башня.

Пятизвездочный отель Plaza Athénée расположен в 8-м округе Парижа вблизи Елисейских полей.

Название виски — дань ее прадеду, Дэвису Хогу, работавшему самогонщиком в эпоху сухого закона на юге Америки.

В августе Бейонсе представил линейку виски SirDavis, официально ставшую доступной для потребителей в магазинах и онлайн в начале этого месяца. Виски Бейонсе создавала годами.

"Когда я узнала, что мой прадед был самогонщиком, мне показалось, что моя любовь к виски решена. Сэр Дэвис — это способ для меня отдать ему уважение, объединив нас новым общим наследием", — сказала знаменитость.

