Погода в Украине 22 февраля - синоптики дали прогноз

Женщина на улице. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 22 февраля, ожидается погода с переменной облачностью. На дорогах стоит остерегаться гололеда. В некоторых регионах температура воздуха может упасть до -19 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 февраля

В Украине завтра ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь в Крыму ночью местами небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -11...-16 °С, в Карпатах и северной части страны местами до -19 °С. Днем -2...-7 °С;

на крайнем западе и юге страны ночью -6...-11 °С, днем от -3...+2 °С.

Погода в Украине 22 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, недавно синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных над Украиной будет антициклон. Он обусловит сухую погоду без осадков, но с сильными морозами.

Также мы писали, что во Львове объявили повышенный уровень опасности на два дня. Это связано с ухудшением погодных условий.