Погода в Україні 22 лютого — синоптики дали прогноз

Жінка на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні у суботу, 22 лютого, очікується погода з мінливою хмарністю. На дорогах варто остерігатися ожеледиці. В деяких регіонах температура повітря може впати до -19 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 лютого

В Україні завтра очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише в Криму вночі місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -11...-16 °С, в Карпатах та північній частині країни місцями до -19 °С. Вдень -2...-7 °С ;

на крайньому заході та півдні країни вночі -6...-11 °С, вдень від -3...+2 °С.

Погода в Україні 22 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, нещодавно синоптик Наталія Діденко повідомила, що на вихідних над Україною буде антициклон. Він обумовить суху погоду без опадів, але з сильними морозами.

Також ми писали, що у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки на два дні. Це пов'язано з погіршенням погодних умов.