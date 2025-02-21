Погода в Україні 22 та 23 лютого — прогноз від Наталки Діденко

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні на вихідних у суботу, 22 лютого, та неділю, 23 лютого, буде морозна холодна погода, яка протримається по всій території країни ще кілька днів. Крім того, над країною буде антициклон, який обумовить суху погоду без опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 22-23 лютого

Наталка Діденко попередила, що над територією України уже панує антициклон, центр якого зараз розташований безпосередньо над країною. Це означає, що найближчими вихідними у більшості регіонів утримається суха погода без опадів. Втім, у неділю, 23 лютого, східні області може накрити снігом через вплив циклону.

Карта циклонів. Фото: MetOffice

Коли в Україні ослабнуть морози

Синоптик зазначає, що морози затримаються в Україні й у суботу та неділю. У нічні години температура повітря знижуватиметься до -10...-17 °C, а вдень у більшості областей очікується від -2 °C до -7 °C. Винятком стане захід України, де буде значно тепліше, а денна температура коливатиметься від -1 °C до +5 °C.

Морозна карта України. Фото: Метеопост

Погода в Києві 22 та 23 лютого

У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається завдяки впливу антициклону. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -12...14 °C, а вдень температура триматиметься на рівні -2...-4°C.

Тим часом синоптики Львівщини попередили про істотне погіршення погодних умов у Львові та області 22 лютого.

Також синоптики назвали дату, коли в Україні потепліє і стовпчики термометра покажуть до +16 °C.