Погода в Украине 22 и 23 февраля — прогноз от Натальи Диденко

Морозная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине на выходных в субботу 22 февраля и воскресенье 23 февраля будет морозная холодная погода, которая продержится по всей территории страны еще несколько дней. Кроме того, над страной будет антициклон, который обусловит сухую погоду без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Наталка Диденко предупредила, что над территорией Украины уже царит антициклон, центр которого сейчас расположен непосредственно над страной. Это означает, что в ближайшие выходные в большинстве регионов сохранится сухая погода без осадков. Впрочем, в воскресенье, 23 февраля, восточные области может накрыть снегом из-за влияния циклона.

Карта циклонов. Фото: MetOffice

Когда в Украине ослабнут морозы

Синоптик отмечает, что морозы задержатся в Украине и в субботу и воскресенье. В ночные часы температура воздуха будет снижаться до -10...-17 °C, а днем в большинстве областей ожидается от -2 °C до -7 °C. Исключением станет запад Украины, где будет значительно теплее, а дневная температура будет колебаться от -1 °C до +5 °C.

Морозная карта Украины. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 22 и 23 февраля

В Киеве 22 и 23 февраля осадков не предвидится благодаря влиянию антициклона. Ночью столбики термометров будут показывать -12...14 °C, а днем температура будет держаться на уровне -2...-4°C.

Между тем синоптики Львовщины предупредили о существенном ухудшении погодных условий во Львове и области 22 февраля.

Также синоптики назвали дату, когда в Украине потеплеет и столбики термометра покажут до +16 °C.