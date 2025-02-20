Синоптики попередили про раптовий прихід тепла в Україну

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

З настанням календарної весни в Україну прибуде різке потепління. З 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися, а в західних областях очікується відразу +15...+16 °C.

Про це свідчать дані метеорадару Ventusky.

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Погода в останні дні лютого

В останні дні лютого синоптики прогнозують до -10 °C, однак денні показники засвідчать тенденцію до потепління. З 1 березня з західної частини нашої країни почне заходити теплий атмосферний фронт.

Зазначається, що потепління відчують мешканці західних, північних, центральних і південних областей. Прогнозується +4...+8 °C, а на Львівщині, Тернопільщині та Буковині термометри покажуть +10 °C.

У неділю, 2 березня, потепління накриє половину країни. Очікується до +15 °C на Львівщині та на Закарпатті, в західних областях — +13 °C, в центрі і на півдні від +8 до +10 °C. Дещо холодніше буде на півночі і на сході — до +6 °C.

У понеділок, 3 березня, хвиля потепління пошириться і на Дніпропетровщину та Запоріжжя. При цьому в центрі країни і на півночі денна температура знизиться до +4... +8 °C. На сході вдень до +8 °C. На решті території очікуються весняні +13...+15 °C.

У вівторок, 4 березня, українці дочекаються справжнього весняного тепла — на більшій території України очікується погода в межах +13...+16 °C. Прохолодніше буде лише на крайньому сході та півночі — до +5 °C вдень.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 лютого. Вона наголосила, що погода буде холодною та сухою, а в деяких регіонах очікується сильний вітер.

Морози та аномально холодна погода протримаються в Україні протягом всього тижня. У деяких областях варто очікувати до -21 °C.