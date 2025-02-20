Прогноз погоди 21 лютого — прогноз погоди на завтра від Діденко

Дівчина взимку йде містом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у п'ятницю, 21 лютого, погода буде холодною та сухою. На додаток до цього прогнозують сильний вітер в деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook в четвер, 20 лютого.

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Прогноз погоди від Діденко на 21 лютого

За прогнозом синоптика, погода буде стабільною та мінятися поки що не збирається. Завтра, 21 лютого, в Україні буде холодно та сухо. Істотних опадів не очікується.

Вночі прогнозують -10...-19 °C. Протягом дня очікується -1...-6 °C. Крім сильних морозів, очікується вітер на півдні України — до 15-20 метрів за секунду. У Києві в п'ятницю буде без опадів. Вночі прогнозують -10...-12 °C, вдень — близько -5 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на завтра, 21 лютого. Фото: скриншот

Коли буде потепління

В середині лютого Україну накрили сильні морози. Подекуди позначки термометра опускались рекордно низько. Та люта зима огорнула країну ненадовго. За прогнозами Діденко, вже з 25 лютого в Україні почне теплішати.

Карта циклонів. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 20 лютого, в Україні не прогнозують суттєвих магнітних бур. Однак Сонце все ж було неспокійним, що може вплинути на метеочутливих людей.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, морозна погода в Україні протримається протягом всього тижня. В деяких регіонах засніжить.