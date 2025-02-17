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Рекордні морози сунуть на Україну — синоптик зробив прогноз

17 лютого 2025 11:50
Світлана Силенко - Редактор
Аномальні морози — синоптик зробив прогноз погоди по Україні
На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

 В Україні протягом всього тижня буде холодна погода. В деяких регіонах засніжить. Подекуди позначки термометра опустяться рекордно низько.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич в неділю, 16 лютого.

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За словами синоптика, аномально холодна погода буде в Україні буде очікуватись майже протягом всього тижня. Середньодобове значення температури повітря може опуститись на 5-8 °C нижче за кліматичну норму. Також протягом тижня очікується сніг у різних регіонах, але опади здебільшого будуть незначні.

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Карта температури. Фото: Meteoprog

Морози панують в Україні через холодну повітряну масу арктичного походження. Також на погоду впливає високий атмосферний тиск.

Температура повітря протягом тижня буде коливатись вночі в межах -20...-10 °C. Вдень очікується -8...+3 °C. Ймовірно, температура може почати підійматися з наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні в Україні не прогнозують суттєвих магнітних бур. Разом з тим, магнітосфера перебуває у збудженому стані, що може вплинути на метеочутливих людей.

Також ми писали про те, які квіти можна садити вже січні. Один із сортів дуже стійких до морозів та коливань температури.

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