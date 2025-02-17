Аномальні морози — синоптик зробив прогноз погоди по Україні

Рекордні морози сунуть на Україну — синоптик зробив прогноз
В Україні протягом всього тижня буде холодна погода. В деяких регіонах засніжить. Подекуди позначки термометра опустяться рекордно низько.
Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич в неділю, 16 лютого.
Аномальні морози в Україні
За словами синоптика, аномально холодна погода буде в Україні буде очікуватись майже протягом всього тижня. Середньодобове значення температури повітря може опуститись на 5-8 °C нижче за кліматичну норму. Також протягом тижня очікується сніг у різних регіонах, але опади здебільшого будуть незначні.
Морози панують в Україні через холодну повітряну масу арктичного походження. Також на погоду впливає високий атмосферний тиск.
Температура повітря протягом тижня буде коливатись вночі в межах -20...-10 °C. Вдень очікується -8...+3 °C. Ймовірно, температура може почати підійматися з наступного тижня.
Нагадаємо, сьогодні в Україні не прогнозують суттєвих магнітних бур. Разом з тим, магнітосфера перебуває у збудженому стані, що може вплинути на метеочутливих людей.
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