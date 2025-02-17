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Рекордные морозы надвигаются на Украину — синоптик сделал прогноз

17 февраля 2025 11:50
Светлана Силенко - Редактор
Аномальные морозы — синоптик сделал прогноз погоды по Украине
На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в течение всей недели будет холодная погода. В некоторых регионах заснежит. Кое-где отметки термометра опустятся рекордно низко.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич в воскресенье, 16 февраля.

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По словам синоптика, аномально холодная погода будет в Украине будет ожидаться почти в течение всей недели. Среднесуточное значение температуры воздуха может опуститься на 5-8 °C ниже климатической нормы. Также в течение недели ожидается снег в разных регионах, но осадки в основном будут незначительными.

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Карта температуры. Фото: Meteoprog

Морозы царят в Украине из-за холодной воздушной массы арктического происхождения. Также на погоду влияет высокое атмосферное давление.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться ночью в пределах -20...-10 °C. Днем ожидается -8...+3 °C. Вероятно, температура может начать подниматься со следующей недели.

Напомним, сегодня в Украине не прогнозируют существенных магнитных бурь. Вместе с тем, магнитосфера находится в возбужденном состоянии, что может повлиять на метеочувствительных людей.

Также мы писали о том, какие цветы можно сажать уже в январе. Один из сортов очень устойчивых к морозам и колебаниям температуры.

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