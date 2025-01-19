Які квіти можна посадити в січні — поради садівникам

Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні
Синоптики найближчими днями прогнозують потепління, а тож саме час посадити квіти, що порадують вас своїми барвами вже в березні. Певні рослини стійкі до температурних коливань та не потребують особливого догляду.
Новини.LIVE розкаже, які квіти можна висаджувати взимку.
Примула
Ця квітка відмінно переносить прохолодну погоду і її можна висаджувати навіть в зимовий час. Ці рослини люблять напівтіньові ділянки із пухким та вологим ґрунтом. Перед посадкою примули збагатіть ґрунт органічними добривами.
Крокуси
Ці квіти першими навесні прикрашають вашу клумбу. Садити цибулини крокусів можна навіть в зимовий час, якщо ґрунт ще не замерз. При посадці варто додати якісний дренаж, який вбереже рослину від зайвої вологи та загнивання.
Морозник
Морозник витримує низькі температури та може порадувати вас своїм цвітінням навіть у лютому. Ця квітка доволі невибаглива, проте потребує регулярного поливу та якісного дренажу під час посадки.
Лаванда
Ця квітка хоча й любить тепло, проте добре переносить м’яку зиму. Її можна висаджувати в ґрунт, якщо тривалий час зберігається температура вище нуля. Ця рослина любить легкий, піщаний ґрунт та погано переносить застій води.
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