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Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні

19 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які квіти можна посадити в січні — поради садівникам
Квіти в снігу. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Синоптики найближчими днями прогнозують потепління, а тож саме час посадити квіти, що порадують вас своїми барвами вже в березні. Певні рослини стійкі до температурних коливань та не потребують особливого догляду.

Новини.LIVE розкаже, які квіти можна висаджувати взимку.

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Примула

Ця квітка відмінно переносить прохолодну погоду і її можна висаджувати навіть в зимовий час. Ці рослини люблять напівтіньові ділянки із пухким та вологим ґрунтом. Перед посадкою примули збагатіть ґрунт органічними добривами.

Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні - фото 1
Примула. Фото: Pinterest

Крокуси

Ці квіти першими навесні прикрашають вашу клумбу. Садити цибулини крокусів можна навіть в зимовий час, якщо ґрунт ще не замерз. При посадці варто додати якісний дренаж, який вбереже рослину від зайвої вологи та загнивання.

Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні - фото 2
Крокуси. Фото: Pinterest

Морозник

Морозник витримує низькі температури та може порадувати вас своїм цвітінням навіть у лютому. Ця квітка доволі невибаглива, проте потребує регулярного поливу та якісного дренажу під час посадки. 

Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні - фото 3
Морозник. Фото: Pinterest

Лаванда

Ця квітка хоча й любить тепло, проте добре переносить м’яку зиму. Її можна висаджувати в ґрунт, якщо тривалий час зберігається температура вище нуля. Ця рослина любить легкий, піщаний ґрунт та погано переносить застій води.

Не бояться холоду — квіти, які можна садити вже в січні - фото 4
Лаванда. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як врятувати троянду, яка перетворюється на шипшину. Також ми розповідали, як виростити фіалку з листочка.

сніг зима квіти поради сад

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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