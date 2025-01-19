Які квіти можна посадити в січні — поради садівникам

Квіти в снігу. Фото: Pinterest

Синоптики найближчими днями прогнозують потепління, а тож саме час посадити квіти, що порадують вас своїми барвами вже в березні. Певні рослини стійкі до температурних коливань та не потребують особливого догляду.

Новини.LIVE розкаже, які квіти можна висаджувати взимку.

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Примула

Ця квітка відмінно переносить прохолодну погоду і її можна висаджувати навіть в зимовий час. Ці рослини люблять напівтіньові ділянки із пухким та вологим ґрунтом. Перед посадкою примули збагатіть ґрунт органічними добривами.

Примула. Фото: Pinterest

Крокуси

Ці квіти першими навесні прикрашають вашу клумбу. Садити цибулини крокусів можна навіть в зимовий час, якщо ґрунт ще не замерз. При посадці варто додати якісний дренаж, який вбереже рослину від зайвої вологи та загнивання.

Крокуси. Фото: Pinterest

Морозник

Морозник витримує низькі температури та може порадувати вас своїм цвітінням навіть у лютому. Ця квітка доволі невибаглива, проте потребує регулярного поливу та якісного дренажу під час посадки.

Морозник. Фото: Pinterest

Лаванда

Ця квітка хоча й любить тепло, проте добре переносить м’яку зиму. Її можна висаджувати в ґрунт, якщо тривалий час зберігається температура вище нуля. Ця рослина любить легкий, піщаний ґрунт та погано переносить застій води.

Лаванда. Фото: Pinterest

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