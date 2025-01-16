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Як виростити фіалку з листочка — простий та дієвий спосіб

16 січня 2025 15:34
Олександра Ткачук - Редактор
Як виростити фіалку з листочка — дієва покрокова інструкція від садівників
Жінка доглядає за фіалкою на підвіконні. Фото: shutterstock.com
Олександра Ткачук - Редактор

Фіалки — одні з найпопулярніших кімнатних рослин. Їх обожнюють за непримхливість та неймовірно гарні квіти різноманітних кольорів та відтінків. Щоб поповнити "фіалкову родину" на своєму підвіконні, необов'язково вирушати до квіткового магазина, можна виростити нову рослину самостійно з листочка.

Як правильно обрати живець, укорінити його у воді чи ґрунті та доглядати за молодою кімнатною рослиною, розповіли експерти виданню Homesandgardens

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Як виростити фіалку з листочка — покрокова інструкція 

1. Вибір листка 

Не всі листки здатні пустити коріння. Садівники радять обирати здорові, зрілі живці середнього розміру. Листочок має знаходитися в середньому шарі розетки, адже нижні листки старі й слабкі, а верхні — ще недостатньо розвинуті.

2. Підготовка інструментів

Використовуйте гострий ніж або ножиці, попередньо стерилізовані спиртом або у розчині марганцівки. Відріжте листок під кутом, залишивши черешок (ніжку) довжиною 2,5–5 см.

2. Укорінення у воді

Щоб укорінити листок фіалки у воді, зробіть наступне:

  • наповніть скляну місткість потрібного розміру теплою відстояною водою;
  • помістіть черешок так, щоб лише кінчик стебла був занурений у воду;
  • розмістіть місткість у світлому місці, але без прямого сонця;
  • щотижня змінюйте воду, щоб запобігти загниванню. 

Через три-чотири тижні ви помітите, що з черешка відростають коріння. Коли вони досягнуть приблизно 5 см у довжину, можна пересаджувати у горщик.

 

Як виростити фіалку з листочка — покрокова інструкція
Листки фіалки пустили коріння. Фото: google.com

3. Пересадка у ґрунт

Щоб успішно пересадити живець у ґрунт, зробіть наступне: 

  • оберіть невеликий горщик із дренажними отворами;
  • наповніть його легкою, повітропроникною сумішшю для фіалок;
  • зробіть у ґрунті невеликий отвір під кутом і обережно вставте черешок;
  • полийте рослину і поставте її у тепле, світле місце.

4. Укорінення в ґрунті

Якщо ви хочете обійтися без води, можна одразу висадити листок у ґрунт. Для цього:

  • підготуйте спеціальний ґрунт для фіалок;
  • забезпечте гарний дренаж;
  • зробіть невелику ямку, попередньо зволоживши землю;
  • вставте живець у ямку, не пошкоджуючи його основи;
  • полийте і створіть тепличні умови, накривши горщик прозорим пакетом з отворами для вентиляції.

 

Як укорінити листок фіалки у ґрунті
Листок фіалку у ґрунті. Фото: google.com

Корисні поради, які допоможуть укорінити листок фіалки

  1. Фіалки найкраще укорінюються при температурі +20–25 °C.
  2. Уникайте прямих сонячних променів, щоб не обпалити листок.
  3. Для укорінення важлива стабільна вологість, але не допускайте переливу.
  4. Використовуйте легкий субстрат із додаванням перліту чи вермикуліту.
  5. Будьте терплячі, адже процес укорінення може тривати до 4–6 тижнів.

 

Корисні поради, які допоможуть укорінити листок фіалки
Укорінення листків фіалки у ґрунті. Фото: google.com

Що робити, коли з'являються молоді рослини

Через кілька тижнів біля основи листка можуть з'явитися молоді паростки. Садівники радять дочекатися доки ці паростки зміцніють, а потім обережно відокремити їх від материнського листка. Пересадіть паростки в окремі горщики із відповідним ґрунтом і доглядайте за ними як за дорослими фіалками.

Раніше ми розповідали, як необхідно доглядати за пеларгонією, щоб рослина рясно цвіла. 

Також пропонуємо вам прочитати, якого догляду потребує кімнатна рослина калатея.

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