Як змусити пеларгонію пишно квітнути — корисні поради з догляду квітки

Жінка, яка поливає пеларгонію на столі. Фото: Blog das Flores

Пеларгонія являє собою маленькі красиві квітки різних відтінків, які прикрашають оселю неймовірним цвітінням, але її необхідно правильно доглядати. Досвідчені квітникарі розповіли, як можна виростити найгарнішу кімнатну рослину, дотримуючись простих правил догляду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви хочете, щоб пеларгонія квітла без зупинки і прикрашала ваш будинок, обов’язково доглядайте її. Дізнайтеся, яких правил потрібно дотримуватися при вирощуванні цієї кімнатної рослини, щоб покращити її цвітіння.

Пеларгонія у горщику на підлозі. Фото: Pinterest

Як змусити пеларгонію постійно квітнути

Де краще вирощувати пеларгонію

Квітникарі з досвідом знають, що пеларгонія дуже вимоглива до рівня освітлення і перестане пишно квітнути у тому випадку, якщо їй буде недостатньо світла.

Тому обов’язково помістіть цю кімнатну рослину там, де буде багато сонячного світла та інші квіти не заважатимуть їй отримувати доступ до променів.

Чим підживлювати пеларгонію

Щоб змусити пеларгонію пишно квітнути, підживлюйте її сумішшю з йоду і перекису водню один раз на місяць. Справа в тому, що йод надає цій кімнатній рослині більш насиченого відтінку, а перекис водню, в свою чергу, насичує землю в горщику киснем і зміцнює імунну систему пеларгонії.

Процес поливу пеларгоній у горщиках. Фото: Tododisca

Щоб приготувати ефективний розчин для підживлення пеларгонії, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Перекис водню — одна столова ложка

Йод — одна крапля

Вода кімнатної температури — один літр

Змішайте йод з перекисом у воді та поливайте квітку на зволожений ґрунт, щоб стимулювати пишне цвітіння цієї кімнатної рослини.

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