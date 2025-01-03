Що робити з бегонією, щоб вона рясно зацвіла — як її доглядати, поради

Жінка, яка поливає бегонію в горщику. Фото: Decorexpro

Дуже часто буває так, що така кімнатна рослина, як бегонія, не квітне, але це можна дуже швидко виправити. Ми розповідаємо, як правильно доглядати цю домашню квітку, щоб вона почала тішити ваше око своїм привабливим різнокольоровим цвітінням.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Освітлення

Попри те, що прямі сонячні промені можуть нашкодити листю цієї кімнатної рослини, вона любить світло. Тому краще ставити горщики, в яких ви вирощуєте бегонію, там, де буде розсіяне світло. Помістіть квітку на вікні з південно-східного або південно-західного боку і додайте освітлення, якщо надворі рано темніє.

Королівська бегонія в білому горщику. Фото: Pinterest

Вологість

Запам’ятайте, якщо у вас сухе повітря вдома, то можете не чекати на те, що ваша бегонія зацвіте. Щоб забезпечити квітці необхідний рівень вологи, поставте біля горщика змочений мох-сфагнум або ємність зі звичайною водою. Також можете повісити над рослиною вологий рушник.

Полив

У жодному разі не можна дуже часто поливати бегонію, адже в неї може розвинутися коренева гниль. Перед наступним поливом спочатку зачекайте, поки земля під рослиною висохне. Краще ставити вазон у тарілку з водою десь на 15 хвилин. І запам’ятайте, що поливати бегонію потрібно щотижня або один раз на десять днів.

Процес догляду бегонії в горщику. Фото: House Digest

Прищипування

Якщо ви хочете сформувати пишний кущ, обов’язково прищипуйте свою кімнатну рослину. Там ви виростите густу рослину. І не забувайте обрізати верхівки з кожного стебла.

Відсутність протягів

Жодна бегонія не любить протягів, тому в жодному разі не ставте її біля приладів опалення, кондиціонерів або вентиляційних отворів. Справа в тому, що листя цієї кімнатної рослини може пожовтіти або стати коричневим.

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