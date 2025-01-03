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Как ухаживать за бегонией — полезные советы для пышного цветения

3 января 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать с бегонией, чтобы она обильно зацвела — как за ней ухаживать, советы
Женщина, поливающая бегонию в горшке. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Очень часто бывает так, что такое комнатное растение, как бегония, не цветет, но это можно быстро исправить. Мы рассказываем, как правильно ухаживать за этим домашним цветком, чтобы он начал радовать ваш глаз своим привлекательным разноцветным цветением.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Освещение

Несмотря на то, что прямые солнечные лучи могут навредить листьям этого комнатного растения, оно любит свет. Поэтому лучше ставить горшки, в которых вы выращиваете бегонию, там, где будет рассеянный свет. Поместите цветок на окне с юго-восточной или юго-западной стороны и добавьте освещение, если на улице рано темнеет.

Бегония
Королевская бегония в белом горшке. Фото: Pinterest

Влажность

Запомните, если у вас сухой воздух дома, то можете не ждать, что ваша бегония зацветет. Чтобы обеспечить цветку необходимый уровень влаги, поставьте возле горшка смоченный мох-сфагнум или емкость с обычной водой. Также можете повесить над растением влажное полотенце.

Полив

Ни в коем случае нельзя очень часто поливать бегонию, ведь у нее может развиться корневая гниль. Перед следующим поливом сначала подождите, пока земля под растением высохнет. Лучше ставить вазон в тарелку с водой где-то на 15 минут. И запомните, что поливать бегонию нужно каждую неделю или раз в десять дней.

Уход за бегонией
Процесс ухода за бегонией в горшке. Фото: House Digest

Прищипывание

Если вы хотите сформировать пышный куст, обязательно прищипывайте свое комнатное растение. Там вы вырастите густое растение. И не забывайте обрезать верхушки с каждого стебля.

Отсутствие сквозняков

Ни одна бегония не любит сквозняков, поэтому ни в коем случае не ставьте ее возле приборов отопления, кондиционеров или вентиляционных отверстий. Дело в том, что листья этого комнатного растения могут пожелтеть или стать коричневыми.

Напомним, мы писали о том, какие комнатные растения нужно подкармливать в зимнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, чем можно бюджетно подкормить комнатные растения.

Также мы сообщали о том, можно ли пересаживать комнатные растения в период цветения.

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