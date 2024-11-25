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Чи безпечно пересаджувати кімнатні рослини під час цвітіння

25 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Чи можна пересаджувати кімнатні рослини, коли вони цвітуть
Господиня, яка пересаджує кімнатну рослину. Фото: Plant A Leaf
Христина Кучугурна - Редактор

Рано чи пізно кімнатні рослини потребують пересадки, але буває так, що вони починають раптово квітнути. Досвідчені квітникарі пояснили, чи можна все ж таки проводити цю процедуру зі своїми рослинами під час періоду цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Всі кімнатні квіти потребують пересадки, адже якісь виростають з горщика, якісь не отримують потрібної кількості поживних елементів з ґрунту, а хтось починає в’янути через надмірний полив. Але інколи буває так, що якась квітка раптово квітне, і ви не знаєте, чи можна її пересаджувати в цей момент.

Пересадка растения
Процес пересадки домашньої рослини. Фото: Freepik

Якщо вам потрібно це дізнатися, тоді інформація нижче саме для вас!

Пересадка квітів під час цвітіння — чи можна це робити

Якщо це можливо, краще почекати, поки всі бутони не завершать період свого цвітіння, адже до цього краще не чіпати рослини. Річ у тому, що так кімнатні квіти можуть не адаптуватися під новий ґрунт і засохнути, а їхні кореневі системи можуть зіпсуватися.

Але якщо вам все ж таки потрібно це зробити, просто не видаляйте земельну грудку і намагайтеся не чіпати коріння. Однак, якщо земельна грудка вже заражена шкідниками, то її необхідно повністю видалити, а зіпсоване коріння — обрізати. Ще варто прибрати всі квітконоси на кімнатній рослині, щоб своєчасно врятувати коріння. 

Уход за растением
Догляд кімнатної рослини вдома. Фото: House Digest

Якщо ви дочекаєтеся, поки завершиться період цвітіння, ви ризикуєте зовсім втратити рослину. Тому поспішайте, щоб ваші кімнатні рослини не загинули від ураженого ґрунту і продовжили тішити ваше око своєю красою у період цвітіння і після нього. 

Нагадаємо, ми писали про те, які кімнатні рослини здатні передбачати погодні умови. 

Раніше ми розповідали про те, як дізнатися, що настав час пересаджувати кімнатні квіти. 

Також ми повідомляли про те, які кімнатні квіти здатні лікувати своїх господарів.

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