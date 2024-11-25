Чи можна пересаджувати кімнатні рослини, коли вони цвітуть

Господиня, яка пересаджує кімнатну рослину. Фото: Plant A Leaf

Рано чи пізно кімнатні рослини потребують пересадки, але буває так, що вони починають раптово квітнути. Досвідчені квітникарі пояснили, чи можна все ж таки проводити цю процедуру зі своїми рослинами під час періоду цвітіння.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Всі кімнатні квіти потребують пересадки, адже якісь виростають з горщика, якісь не отримують потрібної кількості поживних елементів з ґрунту, а хтось починає в’янути через надмірний полив. Але інколи буває так, що якась квітка раптово квітне, і ви не знаєте, чи можна її пересаджувати в цей момент.

Процес пересадки домашньої рослини. Фото: Freepik

Якщо вам потрібно це дізнатися, тоді інформація нижче саме для вас!

Пересадка квітів під час цвітіння — чи можна це робити

Якщо це можливо, краще почекати, поки всі бутони не завершать період свого цвітіння, адже до цього краще не чіпати рослини. Річ у тому, що так кімнатні квіти можуть не адаптуватися під новий ґрунт і засохнути, а їхні кореневі системи можуть зіпсуватися.

Але якщо вам все ж таки потрібно це зробити, просто не видаляйте земельну грудку і намагайтеся не чіпати коріння. Однак, якщо земельна грудка вже заражена шкідниками, то її необхідно повністю видалити, а зіпсоване коріння — обрізати. Ще варто прибрати всі квітконоси на кімнатній рослині, щоб своєчасно врятувати коріння.

Догляд кімнатної рослини вдома. Фото: House Digest

Якщо ви дочекаєтеся, поки завершиться період цвітіння, ви ризикуєте зовсім втратити рослину. Тому поспішайте, щоб ваші кімнатні рослини не загинули від ураженого ґрунту і продовжили тішити ваше око своєю красою у період цвітіння і після нього.

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