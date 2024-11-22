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Кімнатна квітка захворіла і засохла — як можна врятувати рослину

22 листопада 2024 15:20
Христина Кучугурна - Редактор
Що робити, якщо кімнатна рослина засохла — як врятувати квітку
Людина, яка доглядає кімнатну рослину. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина захворіла і засохла, не хвилюйтеся і не викидайте її, адже її можна з легкістю повернути до життя. Дізнайтеся, як можна врятувати домашню квітку, яка стала сухою і не подає жодних ознак життя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як повернути засохлу квітку до життя

Правильний полив

По-перше, перевірте, наскільки сухий ґрунт під вашою кімнатною рослиною — для цього вставте палець у землю так, щоб глибина становила приблизно два сантиметра. Якщо ви помітили, що ґрунт сухий, полийте квітку так, щоб вода почала витікати з отворів горщика, але в жодному разі не заливайте коріння рослини.

Полив растений
Процес поливу кімнатної рослини. Фото: Pinterest

Видалення загиблих частин

Далі обріжте всі частини квітки, які відмерли, щоб рослина направила всі свої життєві сили на регенерацію і відновлення. Це допоможе позбутися шкідників і захворювань, які можуть бути в цих частинах. 

Забезпечення правильного освітлення

Домашнім квітам потрібно в добу отримувати до восьми годин світла, тому поставте свою рослину туди, де буде багато сонячного світла. Водночас, стежте за тим, як рослина реагує на освітлення, і коригуйте її місцезнаходження, якщо це необхідно.

Растения
Кімнатні рослини на підвіконні. Фото: Pinterest

Постійне підживлення ґрунту

Далі підживлюйте свою рослину водорозчинним добривом відповідно до інструкції на пакуванні. Детально ознайомтеся з інструкцією, щоб зрозуміти, скільки добрива і як часто потрібно "годувати" кімнатну рослину.

Підтримка вологи

Ще одним обов’язковим кроком на шляху до відновлення рослини є підтримка оптимального рівня вологості ґрунту. Регулюйте цей рівень так, щоб не нашкодити кореневій системі. Мочіть листя своєї рослини або ставте біля неї піддон з водою, щоб їй забезпечити вологу.

Нагадаємо, ми писали про те, як зрозуміти, що настав час пересаджувати кімнатну рослину. 

Раніше ми розповідали про те, які кімнатні рослини вміють лікувати людей. 

Також ми повідомляли про те, які квіти поставити на кухні, щоб прикрасити інтер'єр.

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