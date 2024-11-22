Що робити, якщо кімнатна рослина засохла — як врятувати квітку

Людина, яка доглядає кімнатну рослину. Фото: Freepik

Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина захворіла і засохла, не хвилюйтеся і не викидайте її, адже її можна з легкістю повернути до життя. Дізнайтеся, як можна врятувати домашню квітку, яка стала сухою і не подає жодних ознак життя.

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Правильний полив

По-перше, перевірте, наскільки сухий ґрунт під вашою кімнатною рослиною — для цього вставте палець у землю так, щоб глибина становила приблизно два сантиметра. Якщо ви помітили, що ґрунт сухий, полийте квітку так, щоб вода почала витікати з отворів горщика, але в жодному разі не заливайте коріння рослини.

Процес поливу кімнатної рослини. Фото: Pinterest

Видалення загиблих частин

Далі обріжте всі частини квітки, які відмерли, щоб рослина направила всі свої життєві сили на регенерацію і відновлення. Це допоможе позбутися шкідників і захворювань, які можуть бути в цих частинах.

Забезпечення правильного освітлення

Домашнім квітам потрібно в добу отримувати до восьми годин світла, тому поставте свою рослину туди, де буде багато сонячного світла. Водночас, стежте за тим, як рослина реагує на освітлення, і коригуйте її місцезнаходження, якщо це необхідно.

Кімнатні рослини на підвіконні. Фото: Pinterest

Постійне підживлення ґрунту

Далі підживлюйте свою рослину водорозчинним добривом відповідно до інструкції на пакуванні. Детально ознайомтеся з інструкцією, щоб зрозуміти, скільки добрива і як часто потрібно "годувати" кімнатну рослину.

Підтримка вологи

Ще одним обов’язковим кроком на шляху до відновлення рослини є підтримка оптимального рівня вологості ґрунту. Регулюйте цей рівень так, щоб не нашкодити кореневій системі. Мочіть листя своєї рослини або ставте біля неї піддон з водою, щоб їй забезпечити вологу.

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