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Комнатный цветок заболел и засох — как можно спасти растение

22 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Что делать, если комнатное растение засохло — как спасти цветок
Человек, который ухаживает за комнатным растением. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы заметили, что ваше комнатное растение заболело и засохло, не волнуйтесь и не выбрасывайте его, ведь его можно с легкостью вернуть к жизни. Узнайте, как можно спасти домашний цветок, который стал сухим и не подает никаких признаков жизни.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как вернуть засохший цветок к жизни

Правильный полив

Во-первых, проверьте, насколько сухая почва под вашим комнатным растением — для этого вставьте палец в землю так, чтобы глубина составляла примерно два сантиметра. Если вы заметили, что почва сухая, полейте цветок так, чтобы вода начала вытекать из отверстий горшка, но ни в коем случае не заливайте корни растения.

Полив растений
Процесс полива комнатного растения. Фото: Pinterest

Удаление погибших частей

Далее обрежьте все части отмершего цветка, чтобы растение направило все свои жизненные силы на регенерацию и восстановление. Это поможет избавиться от вредителей и заболеваний, которые могут быть в этих частях.

Обеспечение правильного освещения

Домашним цветам нужно в сутки получать до восьми часов света, поэтому поставьте свое растение туда, где будет много солнечного света. В то же время, следите за тем, как растение реагирует на освещение, и корректируйте его местонахождение, если это необходимо.

Растения
Комнатные растения на подоконнике. Фото: Pinterest

Постоянная подкормка почвы

Далее подпитывайте свое растение водорастворимым удобрением в соответствии с инструкцией на упаковке. Подробно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы понять, сколько удобрений и как часто нужно "кормить" комнатное растение.

Поддержка влаги

Еще одним обязательным шагом на пути к восстановлению растения является поддержка оптимального уровня влажности почвы. Регулируйте этот уровень так, чтобы не навредить корневой системе. Мочите листья своего растения или ставьте возле него поддон с водой, чтобы ему обеспечить влагу.

Напомним, мы писали о том, как понять, что пора пересаживать комнатное растение.

Раньше мы рассказывали о том, какие комнатные растения могут лечить людей.

Также мы сообщали о том, какие цветы поставить на кухне, чтобы украсить интерьер.

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