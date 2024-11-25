Можно ли пересаживать комнатные растения, когда они цветут

Хозяйка, которая пересаживает комнатное растение. Фото: Plant A Leaf

Рано или поздно комнатные растения нуждаются в пересадке, но бывает так, что они начинают внезапно цвести. Опытные цветоводы объяснили, можно ли, все же, проводить эту процедуру со своими растениями во время периода цветения.

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Все комнатные цветы нуждаются в пересадке, ведь какие-то вырастают из горшка, какие-то не получают нужного количества питательных элементов из почвы, а кто-то начинает увядать из-за чрезмерного полива. Но иногда бывает так, что какой-то цветок внезапно цветет, и вы не знаете, можно ли его пересаживать в этот момент.

Процесс пересадки домашнего растения. Фото: Freepik

Если вам нужно это узнать, тогда информация ниже для вас!

Пересадка цветов во время цветения — можно ли это делать

Если это возможно, лучше подождать, пока все бутоны не завершат период своего цветения, ведь до этого лучше не трогать растения. Дело в том, что комнатные цветы могут не адаптироваться под новый грунт и засохнуть, а их корневые системы могут испортиться.

Но если вам, все же, нужно это сделать, просто не удаляйте земельный ком и старайтесь не трогать корни. Однако, если земельный ком уже заражен вредителями, то его необходимо полностью удалить, а испорченные корни — обрезать. Еще следует убрать все цветоносы на комнатном растении, чтобы вовремя спасти корни.

Уход за комнатным растением дома. Фото: House Digest

Если вы дождетесь, пока завершится период цветения, вы рискуете совсем потерять растение. Поэтому спешите, чтобы ваши комнатные растения не погибли от пораженного грунта и продолжили радовать ваш глаз своей красотой в период цветения и после него.

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