Можно ли пересаживать комнатные растения, когда они цветут

Безопасно ли пересаживать комнатные растения во время цветения
Рано или поздно комнатные растения нуждаются в пересадке, но бывает так, что они начинают внезапно цвести. Опытные цветоводы объяснили, можно ли, все же, проводить эту процедуру со своими растениями во время периода цветения.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Все комнатные цветы нуждаются в пересадке, ведь какие-то вырастают из горшка, какие-то не получают нужного количества питательных элементов из почвы, а кто-то начинает увядать из-за чрезмерного полива. Но иногда бывает так, что какой-то цветок внезапно цветет, и вы не знаете, можно ли его пересаживать в этот момент.
Если вам нужно это узнать, тогда информация ниже для вас!
Пересадка цветов во время цветения — можно ли это делать
Если это возможно, лучше подождать, пока все бутоны не завершат период своего цветения, ведь до этого лучше не трогать растения. Дело в том, что комнатные цветы могут не адаптироваться под новый грунт и засохнуть, а их корневые системы могут испортиться.
Но если вам, все же, нужно это сделать, просто не удаляйте земельный ком и старайтесь не трогать корни. Однако, если земельный ком уже заражен вредителями, то его необходимо полностью удалить, а испорченные корни — обрезать. Еще следует убрать все цветоносы на комнатном растении, чтобы вовремя спасти корни.
Если вы дождетесь, пока завершится период цветения, вы рискуете совсем потерять растение. Поэтому спешите, чтобы ваши комнатные растения не погибли от пораженного грунта и продолжили радовать ваш глаз своей красотой в период цветения и после него.
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