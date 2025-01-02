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Які кімнатні квіти потрібно підживлювати взимку — корисні поради

2 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Які кімнатні рослини треба підживлювати взимку — чим це робити, поради
Людина, яка поливає кімнатні рослини. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Серед безлічі кімнатних рослин є ті, яким взимку необхідне додаткове підживлення, адже вони квітнуть саме в цю пору року. Досвідчені квітникарі розповіли, які домашні рослини потрібно "нагодувати" в зимову пору року і чим це варто робити, щоб вони гарно цвіли.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Багато домашніх рослин в зимову пору року переходять у стан спокою, щоб навесні розквітнути з новою силою. Тому ці квіти не потребують того, щоб їх додатково удобрювати взимку. Однак, є ті, які, навпаки, квітнуть саме взимку, тому їх важливо встигнути підживити, коли надворі морози.

Ми розповідаємо, які кімнатні рослини необхідно підживлювати взимку і чим саме варто удобрювати їх, щоб насолодитися розкішними квітами.

Подкормка цветов
Процес підживлення кімнатних рослин. Фото: Pinterest

Кімнатні квіти, які потрібно підживлювати взимку

У світі існує декілька різновидів кімнатних рослин, які потребують підгодівлі взимку. До переліку таких квітів входять:

  • Азалії
  • Фіалки
  • Орхідеї
  • Різдвяний кактус
Подкормка фиалки
Підгодівля фіалки в домашніх умовах. Фото: Pinterest

Чим варто підживлювати ці квіти в зимову пору року

По-перше, краще підживлювати кімнатні рослини магазинними добривами, адже народні засоби не дають жодних гарантій наділення цих квітів всіма необхідними корисними елементами. По-друге, варто враховувати різновид рослин, щоб підібрати потрібні добавки.

До того ж, народні добрива можна використовувати лише як додаткове підживлення, а не як основне. 

Але запам’ятайте, що при вирощуванні кімнатних рослин важливо враховувати не лише підживлення, а й їхню потребу в освітленні, температурний режим і вологість повітря. До того ж, кімнатним рослинам, які квітнуть саме взимку, потрібна особлива увага.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна врятувати кімнатну рослину, яка захворіла і засохла. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна пересаджувати кімнатні квіти у період їхнього цвітіння. 

Також ми повідомляли про те, як зрозуміти, що кімнатні рослини час пересаджувати.

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